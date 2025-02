Prestación de Retiro Proporcional: cómo sería la jubilación con menos de 30 años de aportes

Ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros consideró errado que quien no llega a los 30 años de aportes no tenga derecho a acceder a una jubilación. Es que por el empleo en negro, que ronda el 30%, más del 85% las personas no reunen los 30 años de aportes, porque los empleadores no los hicieron.