Bélgica quiere reformar el sistema de pensiones y miles de ciudadanos tomaron las calles

Y añadió que "los grandes avances del último gobierno", que incluyen una mejora de la pensión mínima, "están todos en entredicho, por lo que las mujeres trabajadoras en particular van a perder mucho si se aprueban las medidas".

La edad de jubilación en Bélgica pasó de 65 a 66 años desde el 1º de enero de 2025, y está previsto que en 2030 llegue a los 67 años. Con el envejecimiento de la población, las pensiones son una carga cada vez mayor para el presupuesto del Estado: 63.000 millones de euros al año.

Embed - Tens of thousands demonstrate in nationwide strike in Belgium | REUTERS