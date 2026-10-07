Premio Nobel de Química 2026: dos investigadores reconocidos por un hallazgo sobre las moléculas

La Academia distinguió al francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai por sus hallazgos sobre la homoquiralidad, un fenómeno para entender cómo se forman las moléculas esenciales

El francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai ganaron el Premio Nobel de Química 2026

La Real Academia Sueca de Ciencias reconoció con el Premio Nobel de Química 2026 al francés Henri Kagan, de la Universidad París-Sud, y al japonés Kenso Soai, de la Universidad de Ciencias de Tokio, por el descubrimiento de "efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica" .

El presidente del Comité Nobel de Química, Heiner Linke, destacó la importancia de las investigaciones de los dos científicos: " Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad".

El hallazgo data de que algunas moléculas pueden existir en dos variantes que funcionan como imágenes especulares entre sí. Los aminoácidos constituyen uno de los ejemplos más importantes.

Los químicos comparan esta característica con las manos , es decir, una mano derecha y una izquierda tienen la misma composición y una estructura general equivalente, pero no pueden superponerse de manera exacta.

En los organismos vivos ocurre algo particular: las proteínas de las células utilizan principalmente una de esas dos variantes, mientras que la otra aparece con mucha menor frecuencia en la naturaleza.

Durante más de un siglo, los científicos intentaron determinar cómo pudo surgir esa asimetría. El problema se presentaba al reproducir estas reacciones en el laboratorio, ya que las moléculas solían aparecer en proporciones similares entre sus dos formas especulares.

BREAKING NEWSThe Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

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El descubrimiento de los investigadores

Los investigadores estudiaron cómo determinadas reacciones químicas pueden favorecer una de las dos variantes moleculares y generar una diferencia cada vez mayor entre ellas.

Los trabajos del francés sobre los efectos no lineales permitieron comprender cómo una pequeña diferencia inicial entre las dos formas puede amplificarse durante una reacción.

Por su parte, las investigaciones del japonés permitieron avanzar hacia procesos de autocatálisis capaces de favorecer la formación de una única imagen especular.

De esta manera, sus experimentos aportaron herramientas para comprender cómo una reacción química puede romper la aparente igualdad entre dos moléculas que poseen la misma composición, pero una orientación espacial diferente.

El control de la orientación espacial de las moléculas tiene especial importancia cuando estas interactúan con organismos vivos.

Según la información difundida por la Academia Sueca, en sustancias como los fármacos una de las dos variantes puede producir el efecto buscado, mientras que la otra puede presentar un comportamiento diferente.

Los hallazgos de Kagan y Soai aportaron herramientas para diseñar compuestos con una orientación molecular determinada y, de esa manera, avanzar en aplicaciones vinculadas con la fabricación de productos farmacéuticos.

Thanks to the discoveries that are being recognised by the #NobelPrize in Chemistry 2026, chemists have gained fundamental new tools for use in their daily work but, above all, these discoveries have contributed to solving one of chemistry’s greatest mysteries: how homochirality – like that found in all living beings – can be created.The Soai reaction – developed by 2026 laureate Kenso Soai – has awakened new enthusiasm in chemists who want to understand the life’s origins. Around the world, researchers are now trying to repeat Soai’s achievement, but with the aim of producing homochiral amino acids and sugars.The non-linear effects that fellow laureate Henri B. Kagan discovered have become an important tool for chemists when they design new reactions. The fact that a reaction is non-linear provides chemists with information about how it occurs. This information can be used to optimise the reaction, so they can obtain the purest possible enantiomers of the product. This is vital for every company that manufactures substances that are intended to interact with living beings, such as pharmaceuticals, flavours, scents and agricultural chemicals. In some cases, it is also important in the production of new materials. — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

La agenda de los Premios Nobel 2026 comenzó el lunes 5 de octubre con el anuncio del Nobel de Medicina, que recibieron el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel. Un día después, la Academia anunció el Nobel de Física para el belga Francis Halzen.

Después del Nobel de Química, el calendario continuará con el Premio Nobel de Literatura el jueves 8 de octubre y el Nobel de la Paz el viernes 9 de octubre. Por último, el lunes 12 de octubre llegará el turno del Premio de Economía.