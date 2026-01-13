Tragedia en la Costa Atlántica: qué es un meteotsunami y quién era el joven que murió

Una ola gigante sorprendió a cientos de turistas, provocando una evacuación de emergencia en las playas bonaerenses

Un joven estaba pescando en la Costa Atlántica y falleció tras ser arrastrado por un meteotsunami.

La tranquilidad de una tarde de verano se vio interrumpida por la sorpresiva aparición de un fenómeno meteorológico extremo que afectó a varias localidades de la Costa Atlántica . Un meteotsunami arrastró a turistas y residentes que se encontraban en las playas de Mar del Plata y Santa Clara del Mar , dejando un muerto y 35 heridos.

Según testimonios de las personas presentes, el mar se retiró de manera inusual y desembocó en una sucesión de olas gigantes atípicas en la zona , que llegaron hasta los cinco metros . La situación tomó por sorpresa a los turistas, lo que provocó que muchos tengan problemas para salir del agua. Sin embargo, los guardavidas actuaron rápidamente y salvaron a los afectados.

El incidente llevó a la evacuación preventiva de los balnearios durante varias horas , mientras los equipos de Defensa Civil y autoridades sanitarias recorrían los distintos centros médicos para corroborar el estado de salud de los heridos.

No es la primera vez que sucede un fenómeno de este calibre en Argentina . Por diciembre del 2022, aparecieron olas inusuales en las playas del sur de Mar del Plata que provocaron daños severos en la zona. Estudios de especialistas indicaron que las condiciones meteorológicas de ese suceso eran similares a las que se dieron este lunes por la tarde. Sin embargo, en esa ocasión no hubo víctimas debido a que ocurrió en la madrugada.

Qué es un meteotsunami

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estadounidensee (Noaa, por sus siglas en inglés) indica, en su sitio oficial, que los meteotsunamis son un conjunto de olas de gran tamaño generadas por situaciones que se dan en la atmósfera y que se deben a cambios bruscos de presión asociados a frentes fríos o tormentas severas.

La diferencia con los tsunamis es que estos son provocados por terremotos o movimientos sísmicos. Además, los meteotsunamis son más difíciles de predecir que los tsunamis, debido a que es muy poco probable que todos los factores atmosféricos coincidan, algo inusual sobre todo en la Costa Atlántica.

>> Leer más: Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Además, aclararon que los meteotsunamis no son tan destructivos como los tsunamis. Sin embargo, pueden resultar en grandes daños materiales y poner en riesgo la vida de los presentes en la zona. Pueden alcanzar alturas superiores a 1,80 metro y recorrer largas distancias.

Quién era el joven que murió por el meteotsunami

El meteotsunami que se registró en la Costa Atlántica dejó un fallecido. Se trata de Yair Amir Manno Núñez, quien fue encontrado muerto luego de ser arrastrado por el mar en las playas de Santa Clara del Mar.

El joven de 29 años, nacido en el 21 de mayo de 1996 en Mar del Plata, se encontraba viviendo en Francia desde hace ocho años y decidió venir a la localidad bonaerense junto a su pareja y dos amigos para visitar a su familia.

image - 2026-01-13T084006.909

De acuerdo al anuncio oficial, Manno Núñez se encontraba pescando hasta que una ola gigante lo sorprendió y el mar lo arrastró contra las rocas. A pesar de las maniobras de reanimación por parte de los guardavidas y médicos, no logró sobrevivir.

Manno Núñez era jinete de caballos, de trayectoria destacada durante los últimos años. Sus resultados en la disciplina lo llevaron a ubicarse en el puesto 11 del ranking mundial de la categoría Endurance Ecuestre, de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).