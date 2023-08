PIN de Whatsapp: la nueva función legítima detrás del mensaje dudoso

Esta función está incorporada en muchas aplicaciones y espacios virtuales. Por ejemplo, es muy común que un servicio de correo electrónico pida configurar una verificación en dos pasos como medida de seguridad. Esto quiere decir que, además de la contraseña, el usuario deberá proporcionar un dato más para poder comprobar su identidad e ingresar a la cuenta . En muchos casos, se trata de un código particular elegido por la persona o uno proporcionado de forma

En el caso de Whatsapp, esta característica es opcional (es decir que no hace falta configurarla para seguir usando la app) y se gestiona a través de un PIN. Para activarla, se debe ir a la sección de Ajustes, luego a la parte de Cuenta y una vez ahí seleccionar “Verificación en dos pasos”. En esa pantalla, hay que presionar el botón de Activar. La aplicación pedirá ingresar un número de seis dígitos, a elección del usuario: ese será el PIN único que Whatsapp pedirá.

La verificación se pedirá sólo si vuelve a registrar el número de teléfono en la app. Por ejemplo, si se cambia de equipo del celular y se activa la cuenta de Whatsapp en un nuevo dispositivo, se pedirá el código PIN para comprobar que se trata de su usuario legítimo y no de un impostor queriendo hackear un número, como ha ocurrido en muchas oportunidades. Si cuando esto ocurre, se ha olvidado el número, no pasa nada: al momento de activar la verificación en dos pasos, también se pide un correo electrónico para poder recuperar el código.



De todas maneras, durante los primeros días después de sumar la función, Whatsapp pide el PIN al momento de ingresar a la app para que quede en la memoria del usuario. En caso de no querer utilizar más esta característica, se puede desactivar de forma sencilla en el mismo lugar donde se dio de alta.