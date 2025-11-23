Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia

Un camión estacionado en una calle en pendiente en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, se deslizó barranca abajo y su conductor perdió el equilibrio cuando intentaba detenerlo, cayó debajo del vehículo y murió.
El conductor, de 65 años, fue trasladado de urgencia a un hospital, en el que falleció horas más tarde
El accidente ocurrió en la mañana del viernes en Los Naranjos al 800, en el barrio San Martín, cuando el conductor, de 65 años, se disponía a iniciar su jornada laboral. Según contaron testigos del hecho, cuando el hombre al intentar subir, el camión se deslizó pendiente abajo. El conductor corrió e intentó trepar para frenarlo, pero tropezó y cayó, tras lo cual fue arrollado por el pesado vehículo, que continuó su marcha fuera de control y chocó contra una vivienda, provocando la rotura del nicho de gas y una pérdida.
Vecinos asistieron al hombre, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde este sábado se confirmó su fallecimiento.
La Policía y peritos judiciales trabajaban para establecer la causa que originó el movimiento del camión en la pendiente. Entre las hipótesis que se evalúan se encuentran una posible falla mecánica, un error involuntario del conductor o algún factor externo que haya iniciado el desplazamiento.
