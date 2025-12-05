La Capital | Información General | Ansés

Ansés: cuánto se cobra de Prestación por Desempleo en diciembre y quiénes pueden acceder

Los grupos de trabajadores que pueden acceder a esta asistencia son aquellos que se desvincularon del empleo de manera involuntaria

5 de diciembre 2025 · 08:29hs
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Ansés continúa con el pago de la Prestación por Desempleo durante este último mes del año, un beneficio económico destinado a trabajadores que perdieron su empleo formal sin causa justificada. El monto máximo alcanza los $322.000, según los aportes realizados y el salario previo del solicitante.

Se trata de una asistencia clave para quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad laboral, mientras buscan reinsertarse en el mercado de trabajo. El valor del beneficio se encuentra vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y a los parámetros establecidos por el organismo.

Además, el tiempo de cobro está determinado por la cantidad de meses aportados al sistema de Seguridad Social. A mayor antigüedad laboral registrada, mayor será la duración del beneficio.

Otro punto clave a tener en cuenta es que la prestación no es vitalicia ni permanente: se interrumpe automáticamente cuando el beneficiario consigue un nuevo empleo formal. De este modo, funciona como un sostén económico transitorio durante el período de búsqueda laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

Pueden solicitar el beneficio los siguientes grupos de trabajadores:

  • Trabajadores permanentes: deben registrar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.

  • Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año antes del cese.

  • Trabajadores de la construcción: pueden acceder si reúnen un mínimo de 8 meses de aportes en los 2 años anteriores a la finalización de la obra.

La normativa contempla únicamente los casos de desvinculación involuntaria, es decir, cuando la pérdida del empleo no responde a una decisión propia del trabajador.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de Anses

El trámite puede realizarse de forma online a través de la plataforma Mi Anses, donde se valida el historial laboral. También se puede solicitar presencialmente con turno previo en una oficina de ANSES.

Es obligatorio presentar la documentación que acredite el cese laboral, los aportes realizados y la identidad del solicitante. El organismo evalúa los datos y determina si corresponde la aprobación del beneficio.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en diciembre 2025

La prestación se deposita en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario. El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI:

  • 0 y 1: 22 de diciembre

  • 2 y 3: 23 de diciembre

  • 4 y 5: 26 de diciembre

  • 6 y 7: 29 de diciembre

  • 8 y 9: 30 de diciembre

