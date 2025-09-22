La Capital | Información General | iphone

Rayones en el iPhone 17: el nuevo celular de Apple ya tiene su primer escándalo

Los modelos estrenados llegaron con críticas por rayones y bordes despintados, sobre todo en las versiones azul y naranja. Qué pasa con Iphone

22 de septiembre 2025 · 13:35hs
ScratchGate: usuarios reportan rayones y desgaste en los nuevos iPhone 17. Foto: 

ScratchGate: usuarios reportan rayones y desgaste en los nuevos iPhone 17. Foto: Reddit/No-Amphibian3677

Los flamantes iPhone 17, presentados el pasado 19 de septiembre y ya disponibles en tiendas de todo el mundo, comenzaron a generar polémica apenas unos días después de su lanzamiento. A la espera de que lleguen a la Argentina en las próximas semanas, los primeros compradores encendieron la alarma con un problema que bautizaron como “ScratchGate”.

El término, que se viralizó en redes sociales, hace referencia a los rayones y marcas que aparecen en el vidrio cerámico trasero y al despintado de los bordes del módulo de cámaras, incluso con un uso mínimo y sin funda protectora.

Los casos más visibles

Las quejas se multiplicaron, especialmente entre quienes adquirieron los nuevos colores azul y naranja, incorporados en esta generación. El periodista tecnológico Federico Ini mostró en sus redes un iPhone 17 Pro Max azul con varias marcas en la parte trasera después de apenas un par de días de uso en el bolsillo.

No se trata de un caso aislado: en redes como X, Instagram y Reddit se comparten fotos de equipos con rayones visibles, e incluso las unidades de exhibición en las tiendas de Apple ya presentan marcas por las pruebas de los clientes y el uso de las bases de carga magnéticas.

>>Leer más: La nueva función de Apple que detecta llamadas sospechosas y spam

El reconocido youtuber JerryRigEverything, especializado en medir la resistencia de dispositivos, también mostró lo fácil que resulta que se despinte el borde de los nuevos iPhone, aunque destacó que el vidrio trasero con Ceramic Shield resiste mejor de lo esperado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/theonecid/status/1969259035837771955&partner=&hide_thread=false

Iphone, del titanio al aluminio

Durante la presentación, Apple había celebrado el regreso a una carcasa de aluminio de una sola pieza, más liviana y con mejor disipación del calor, en lugar del titanio usado en la generación anterior. El color se aplica luego con pintura en el proceso de anodizado, pero los primeros reportes sugieren que esa capa se desgasta con rapidez en los bordes, donde la cobertura es más delgada.

>>Leer más: El celular más barato de Apple: cómo es y cuánto cuesta el Iphone 16e

Mientras la compañía aún no se pronunció oficialmente sobre el tema, el consejo de los usuarios es unánime: quienes adquieran un iPhone 17 deberían usarlo con funda desde el primer día si quieren evitar sumarse al ScratchGate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fechu/status/1969794648882520432&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Con la modificación en la normativa de feriados, se acerca un nuevo fin de semana largo y Rosario podría ser elegida como un destino para visitantes de todo el país  

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Los usuarios de Anses pueden resolver sus gestiones de forma virtual o presencial, dependiendo del tipo de trámite que deban realizar

Anses: cómo conseguir turnos para hacer trámites en oficinas

con el quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al record historico

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico

ciberataque contra europa: caos en aeropuertos de bruselas, berlin y londres

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Ver comentarios

Las más leídas

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Lo último

Indignación en Palermo: un joven robó gansos de los lagos y los arrojó a la pileta de su casa

Indignación en Palermo: un joven robó gansos de los lagos y los arrojó a la pileta de su casa

El intendente de Roldán regresó a su casa después de una compleja operación

El intendente de Roldán regresó a su casa después de una compleja operación

Pampita recuperó los celulares con recuerdos de su hija Blanca que le habían robado

Pampita recuperó los celulares con recuerdos de su hija Blanca que le habían robado

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Un análisis acerca de cómo se mueven los alquileres y la ocupación de los locales comerciales en pleno centro. Costos mensuales y desembarcos en sitios claves.

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Discapacidad: diputada rosarina afirma que Milei no tiene facultades para suspender la ley
Política

Discapacidad: diputada rosarina afirma que Milei "no tiene facultades" para suspender la ley

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Ovación
Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año
Ovación

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Policiales
Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas
Policiales

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

La Ciudad
Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha
La Ciudad

Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico
Ovación

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino
El Mundo

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres
Información General

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro
El Mundo

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo
La Ciudad

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei
Política

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

El truco alemán definitivo para evitar manchas de humedad en las paredes
Información General

El truco alemán definitivo para evitar manchas de humedad en las paredes