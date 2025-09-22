Rayones en el iPhone 17: el nuevo celular de Apple ya tiene su primer escándalo

Los modelos estrenados llegaron con críticas por rayones y bordes despintados, sobre todo en las versiones azul y naranja. Qué pasa con Iphone

Los flamantes iPhone 17 , presentados el pasado 19 de septiembre y ya disponibles en tiendas de todo el mundo, comenzaron a generar polémica apenas unos días después de su lanzamiento. A la espera de que lleguen a la Argentina en las próximas semanas, los primeros compradores encendieron la alarma con un problema que bautizaron como “ScratchGate”.

El término, que se viralizó en redes sociales, hace referencia a los rayones y marcas que aparecen en el vidrio cerámico trasero y al despintado de los bordes del módulo de cámaras , incluso con un uso mínimo y sin funda protectora.

Las quejas se multiplicaron, especialmente entre quienes adquirieron los nuevos colores azul y naranja , incorporados en esta generación. El periodista tecnológico Federico Ini mostró en sus redes un iPhone 17 Pro Max azul con varias marcas en la parte trasera después de apenas un par de días de uso en el bolsillo.

No se trata de un caso aislado: en redes como X, Instagram y Reddit se comparten fotos de equipos con rayones visibles, e incluso las unidades de exhibición en las tiendas de Apple ya presentan marcas por las pruebas de los clientes y el uso de las bases de carga magnéticas.

El reconocido youtuber JerryRigEverything, especializado en medir la resistencia de dispositivos, también mostró lo fácil que resulta que se despinte el borde de los nuevos iPhone, aunque destacó que el vidrio trasero con Ceramic Shield resiste mejor de lo esperado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/theonecid/status/1969259035837771955&partner=&hide_thread=false Scratchgate is real pic.twitter.com/ZaLQhbiJMv — CID (@theonecid) September 20, 2025

Iphone, del titanio al aluminio

Durante la presentación, Apple había celebrado el regreso a una carcasa de aluminio de una sola pieza, más liviana y con mejor disipación del calor, en lugar del titanio usado en la generación anterior. El color se aplica luego con pintura en el proceso de anodizado, pero los primeros reportes sugieren que esa capa se desgasta con rapidez en los bordes, donde la cobertura es más delgada.

Mientras la compañía aún no se pronunció oficialmente sobre el tema, el consejo de los usuarios es unánime: quienes adquieran un iPhone 17 deberían usarlo con funda desde el primer día si quieren evitar sumarse al ScratchGate.