Paro de médicos y odontólogos del Pami: "La situación es desesperante"

Los profesionales realizan una protesta por 96 horas y denuncian que el gobierno nacional redujo a la mitad sus ingresos. Si no hay respuesta, la medida será "por tiempo indeterminado"

Los médicos de cabecera y los odontólogos del Pami realizan un paro nacional que se extenderá hasta el viernes

Médicos de cabecera y odontólogos que prestan sus servicios en el Pami arrancan este martes un paro nacional por 96 horas en protesta por la reducción “intempestiva” de sueldos a todos profesionales que prestan servicio en la obra social de los jubilados.

“Este es un cuento de nunca acabar. El 10 de abril, en forma intempestiva, nos redujeron el sueldo a la mitad a todos los médicos de cabecera de todo el país , que somos entre 7 y 8 mil ”, afirmó Hugo Alasid, referente de los profesionales de la salud, al referirse a los fundamentos del reclamo.

En declaraciones a LT8, Alasid recordó que “ya hubo otros paros por este mismo tema". Amplió: "A través de nuestro representante legal (Apamiaa), se hicieron gran cantidad de reuniones y paros con una insensibilidad total por parte de las autoridades que no dieron ningún tipo de respuesta. En este momento, tanto médicos como odontólogos estamos en una situación desesperante”.

Alasid explicó que “a los médicos, el gobierno les bajó el sueldo a 2.700 pesos por afiliado por mes y a los odontólogos a alrededor de 300 pesos". Precisó: "Nosotros teníamos una modalidad de contrato, de hace años, en el que una parte de nuestros salarios la cobrábamos por cápita. La otra parte de nuestros salarios, que era la más importante, la cobrábamos por consultas. Eso representaba el 52% de nuestros ingresos. Es decir, de la noche a la mañana nos sacaron el 52 por ciento de nuestros ingresos y pasamos a cobrar la mitad de lo que veníamos cobrando”.

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“Hay muchos colegas que alquilan consultorios, que deben tener un servicio informático a todo nivel para poder trabajar, internet, secretaria y otros gastos fijos. Ahora los ingresos no alcanzan ni para cubrir los mínimos gastos operativos”, subrayó Alasid.

El médico de cabecera señaló que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta de parte del gobierno. “Hubo una pequeña modificación en abril cuando se pagaban 2.100 pesos y se pasaron a pagar 2.700. Y ahí quedó clavado el incremento. De ahí en más hicimos numerosos paros. Desde abril pasaron varios meses y asociado a eso está el incremento del costo de vida, muchos de nosotros estamos en una situación muy delicada”, agregó.

"Bajar el déficit fiscal a costilla de los trabajadores"

Alasid aseguró que el recorte de sueldo a los profesionales de la salud “se inscribe en la lógica de que el gobierno desprecia a lo público. Lo que pasa en el Pami, que es una dependencia pública, también pasa en los hospitales como el Garrahan o con las personas con discapacidad, con la pretensión de bajar el déficit fiscal”.

El médico sostuvo que el Poder Ejecutivo quiere “bajar el déficit fiscal a costilla de los trabajadores y los principales perjudicados son los afiliados (casi 6 millones de personas), que además de tener magros salarios se ven afectados por los paros. La medida de fuerza es por 96 horas y de no haber solución, iremos a un paro por tiempo indeterminado”.

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Y argumentó: “Eso será así porque ni siquiera el gobierno contesta las cartas documento que es obligatorio. En las reuniones hay promesas, muestras de comprensión, pero el tiempo pasa y no dan ninguna solución”.

Alasid manifestó que trabaja para el Pami hace 45 y lleva 40 ejerciendo la profesión y la actual gestión “es la peor de todas, pésima". Lamentó: "Nunca vi algo peor. Tiene alguna similitud con la época de las AFJP, pero no a estos niveles. Los abuelos la están pasando muy mal. Hay gente que no toma medicación porque no le alcanza o no acude a consulta, con turnos a 3 o 4 meses. Hay cosas que pueden esperar, pero otras son urgentes de primera necesidad y que hay que resolver. Aclaramos que a pesar del paro se atienden la situaciones más urgentes o indispensables”.