Médica de cabecera del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"

Vanesa Pilla contó su historia, que es la de muchos profesionales. La baja en el monto de las consultas que impuso la obra social "hace insostenible la atención, no se pueden afrontar gastos"

La sede del Pami en Rosario. Una médica de cabecera expuso los problemas que afrontan los profesionales ante la reducción de aranceles por consultas

Los médicos de cabecera del Pami cumplen un paro por 72 horas en reclamo por las malas remuneraciones que perciben de parte de la obra social de los jubilados. "Un médico que atiende a 400 pacientes gana hoy 1 millón 200 mil pesos, y ahora se quiere bajar esa cifra a 700 mil pesos. Así es insostenible, tendremos que buscar trabajo en otro lado para mantenernos”, afirmó hoy Vanesa Pilla, médica de cabecera en Rosario al describir la situación de los profesionales.

En declaraciones a LT8 , Pilla recordó que el jueves a última hora los médicos que atienden por Pami recibieron una circular “en la que se cambiaron las condiciones del sistema por el que se hacen las atenciones. Era un sistema mixto capitado y con adicional por consulta médica presencial. El instituto acaba de suspender ese adicional y nos deja solo con el sistema capitado, que es un arancel de 2.100 pesos mensuales. Si el paciente concurre dos o tres veces al consultorio por mes, seguimos percibiendo esa cifra”.

“Pero, además, ese dinero no nos queda en el bolsillo, porque tenemos gastos fijos como, entre otros, alquiler de consultorio, honorarios de secretarias que colaboran, insumos en general y el seguro de mala praxis que exige el Pami. Para mantener un consultorio abierto estamos hablando de entre 300 y 400 mil pesos por mes”, precisó la médica.

Pilla indicó que la cantidad de pacientes de Pami que puede atender un médico “es variable. Más o menos manejamos una cápita desde 300 o 400 pacientes hasta un máximo de 700. Para ponerlo en número. Un médico que se hace cargo de 400, que en muchos casos es casi una atención full time, percibía un millón 200 mil o 300 mil pesos. Ahora lo quieren bajar a 700 mil pesos “.

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“Así, el sistema es insostenible. Por más que uno ponga voluntad. Obviamente, seguimos garantizando la atención como se puede, pero llegan en un momento en que no se puede soportar. Vamos a tener que ir a buscar trabajo en otro lado para sobrevivir. Nosotros teníamos hace mucho tiempo congelados los aranceles a 6 mil pesos, que ya eran bajos de por sí. Hace 18 años que estoy en el Instituto y es la primera vez que surge un recorte atroz, realmente”, subrayó la médica.

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Al ser consultada sobre si en 18 años de trabajo en el Pami éste era el peor momento que le tocaba vivir, Pilla respondió: “Sin dudas, es la peor situación. Además, los jubilados tienen cortadas prestaciones en ópticas, con oftalmólogos, en algunos sanatorios ya que muchos especialistas renuncian porque con esos importes es insostenible trabajar”.

Qué se viene después del paro de médicos

“Hay tristeza en los médicos de cabecera. Mis compañeros y yo no podemos dormir desde el jueves. Los verdaderos damnificados son los jubilados y sus familias. No puedo creer el cinismo de ciertas declaraciones de funcionarios nacionales. Vinieron a hacer recortes. Los están haciendo hace tiempo y ven a la salud como un gasto y no como un derecho, y detrás hay seres humanos, no somos un número. Ni los médicos ni los afiliados. A los pacientes les estuvimos comunicando lo del paro y la gran mayoría nos apoyan porque ellos también sufren el ajuste”, agregó.

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Pilla destacó que “el sistema de salud está colapsado, debido al trabajo y la buena voluntad de los profesionales estamos sosteniendo el sistema. Desde el vamos, somos monotributistas. No tenemos vacaciones, ni licencia por maternidad, es decir la vulneración de derechos laborales se da desde el primer día, y a la vez hay exigencias de cumplimiento de horarios, de días. Somos monotributistas, pero nos exigen como si estuviéramos en relación de dependencia”.

¿Qué se viene para después del jueves, cuando termine el paro? “Se reanudará la atención. Los referentes locales tendrán mañana a la tarde una reunión en Buenos Aires con el Pami central. Y estamos expectantes. El tema está bastante terminal. Incluso, las farmacias están sosteniendo la deuda con el Pami desde diciembre y están haciendo provisión de medicamento igual”, expresó la profesional.