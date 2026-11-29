Al frente de la planificación comercial de Interio, Valentín Glusman traza los planes de la marca que busca ser líder nacional en el mercado de deco y hogar

En las empresas familiares, el recambio generacional suele traer algo más que la continuidad de un apellido y una historia. Las nuevas generaciones llegan con entusiasmo, pero también con una mirada distinta sobre los negocios, los consumidores y las oportunidades que abre el mercado. En muchos casos, su aporte va más allá de incorporar tecnología o impulsar la innovación, implica animarse a explorar nuevos canales y proyectar el crecimiento.

En Interio , esa tarea tiene como protagonista a Valentín Glusman, de 25 años, licenciado en Marketing y cuarta generación de la firma rosarina que busca dar el salto de una marca con fuerte presencia regional a un jugador de alcance nacional. Así lo resume el joven, hijo del empresario Gerardo Glusman, y actual director de Planificación Comercial, además de tener como foco el desarrollo del comercio electrónico , uno de los principales motores de crecimiento de la empresa.

Es Valentín quien armó el área de marketing de la empresa y fortaleció la venta online , a través de la web de Interio y la tienda oficial de la marca en Mercado Libre. El objetivo no es menor ya que detrás de la tienda online hay un proceso de transformación que llevó dos años de trabajo y que apunta a llevar la propuesta de Interio a consumidores de todo el país.

“Uno podría pensar que vender en Mercado Libre es lo más fácil, porque el sitio ya está armado y solo hay que cargar los productos. Pero, en realidad, eso es lo de menos, sobre todo cuando querés hacerlo a escala. Nuestro desafío no es crear un e-commerce desde cero, sino digitalizar una empresa con más de 75 años de historia porque hay un montón de procesos que hay que cambiar, la forma de trabajar, los sistemas, la organización puertas adentro y también lograr que todo el equipo entienda estos nuevos códigos y esta nueva forma de vender”, explicó Glusman en diálogo con Negocios en el marco de una entrevista en La Capital + que se emitirá este miércoles a las 19 hs en Youtube.

Salto a toda la Argentina

Los esfuerzos están puestos en un plan de largo plazo que tiene como meta ampliar la presencia de Interio más allá de la región. En la actualidad, la marca reúne cuatro sucursales, tres en Rosario y una en Santa Fe, pero su crecimiento tiene en el radar a Buenos Aires, que aparece como una de las plazas posibles para dar el primer gran salto: la empresa está analizando la apertura de un local de Interio en esa ciudad, aunque todavía no hay una decisión tomada.

La apuesta, de todos modos, no pasa solamente por sumar puntos de venta, sino por aprovechar las plataformas digitales para dar a conocer la propuesta y potenciar el comercio electrónico en distintas regiones del país. A través del e-commerce, Glusman busca que quienes viven fuera de los grandes centros urbanos puedan acceder a la propuesta de Interio sin depender de la oferta disponible en su localidad o en las ciudades cercanas. "Mi objetivo es que, en los próximos diez años, Interio se convierta en un referente del e-commerce de artículos para el hogar”, planteó el joven.

Los juegos de vajilla son otra categoría por la cual Interio es reconocida y se difencia, en estilos y calidad. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

La estrategia tiene un antecedente claro y es que Talleres Chicago, la razón social de la empresa y su unidad mayorista, ya vende en todo el país desde hace años. El desafío ahora es que la marca minorista logre ese mismo alcance. “La idea es nacionalizar Interio y poder llegar a la puerta de los argentinos, que la gente sepa y entienda que es para todos”, señaló Glusman durante la entrevista.

Una nueva etapa de vida

Además del proceso de digitalización y de la estrategia comercial, el joven empresario tiene a cargo la exhibición y el desarrollo de productos en los cuatro locales, la gestión del personal y del canal mayorista. También se convirtió en una de las caras visibles de Interio en las redes sociales, un espacio desde el que busca acercar la marca a nuevos públicos, mostrar su propuesta y acompañar el proceso de expansión. A sus 25 años, entiende que es el momento de asumir todos estos compromisos y aprovechar la posibilidad de trabajar intensamente.

“Creo que hay etapas en la vida. Tengo 25 años y pienso 'si no trabajo ahora con todas mis fuerzas, con todas mis ganas y con todo lo que puedo hacer, ¿cuándo lo voy a hacer?'. Después, cuando uno tiene hijos, aparecen otras responsabilidades y también quiere dedicarles tiempo. Obviamente disfruto de mis amigos, de mi novia y demás, pero siento que el mejor momento es ahora. Nunca va a haber uno mejor que este, ser joven, poder trabajar hasta tarde, estar cansado y aun así hacer el esfuerzo para juntarse con amigos y disfrutar. Y eso también es un poco lo que vengo a aportar”, confesó Valentín.

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Esa implicación con la empresa familiar comenzó a mostrarla con tan solo 18 años, mientras cursaba la facultad. Ese mismo año hizo su primer viaje a China junto a Gerardo y pasaron tiempo recorriendo el mercado en busca de productos y proveedores. Una experiencia que le permitió hacer sus primeras armas en el vínculo con contactos estratégicos.

Durante su niñez recordó que también pasaba mucho tiempo con su abuelo, Eduardo, quien fue clave en el crecimiento de Talleres Chicago. En este sentido, Valentín valoró la oportunidad de trabajar junto a su familia y aprender de la experiencia acumulada por las generaciones anteriores. “No se le da a todo el mundo tener la oportunidad de trabajar con un padre como el mío, que me puede enseñar un montón de cosas y me permite crecer de la mano de su experiencia, además de ahorrarme un montón de golpazos”, destacó.

La casa central de Interio está ubicada en Rosario, sobre calle Avenida San Martín al 2100. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

La mirada de su madre también ocupa un lugar importante en el desarrollo de Interio. Arquitecta de profesión, Valentín contó que participa en la selección de productos y diseños, y aporta su conocimiento sobre mobiliario, arquitectura y tendencias internacionales. Destacó su gran criterio para definir qué productos o apuestas valen la pena y cuáles no: "su voz siempre fue escuchada y viajó varias veces a China”.

Mirada de negocio a largo plazo

Uno de los puntos en los que Valentín pone especial atención es en la comunicación. Consideró que las marcas no pueden dar por sentado que el consumidor conoce su propuesta ni dejar que el precio o la apariencia definan por sí solos la percepción de un producto. “Con las redes sociales y toda la información que hay en internet, hay que comunicar todo. No se puede dar por sentado nada, porque las apariencias engañan. En Argentina la gente está muy acostumbrada a pensar que, si algo es bueno y lindo, debe ser carísimo, y la verdad es que una cosa no quita la otra”, planteó.

En ese sentido, reconoce que la empresa tiene el desafío de mostrar que puede combinar diseño, calidad y precios competitivos. Incluso, señaló que cuando algunos clientes llegan a Interio después de haber estado en otro comercio y se asombran al comprobar que determinados productos tienen precios muy convenientes. “Al principio nos poníamos contentos, pero a medida que nos empezó a pasar cada vez más, pensé que estábamos fallando en algo respecto de la comunicación”.

Su mirada también se construye a partir del contacto con proveedores y fabricantes de otros mercados. En sus viajes a China, Brasil y Portugal, Valentín pudo conocer distintas escalas y formas de producción. De las fábricas chinas, por ejemplo, destacó especialmente la organización y el nivel de tecnología: “uno se imagina una fábrica como un lugar con suciedad, donde hay que poner el lomo, y voy a una y parece un hospital". Además, aseguró que todas las máquinas son de última generación y que le sorprendió la organización que tienen a la hora de trabajar.

La marca apunta a ofrecer un catálogo variado de muebles y artículos para el hogar con buen diseño y amplia gama de precios. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

También ponderó la competitividad de la industria brasileña, tanto por sus precios como por la calidad del diseño. En esta línea, aseguró que, en la industria del mueble, la valoración de los clientes no llega solo por el costo final de un producto, sino por su durabilidad, como en el caso de los sillones: "tiene que durar y ser cómodo, porque es algo que vas a usar todos los días y la idea es que se pueda disfrutar lo máximo posible”.

Dónde ve oportunidades

En cuanto al posicionamiento de Interio hoy, Glusman distinguió el potencial de cada punto de venta. La casa central, ubicada en calle San Martín al 2100, con más de 2.000 metros cuadrados de exhibición les permite ofrecer una propuesta integral y mostrar su mayor variedad de productos. Allí concentran un stock muy importante y es donde muchos clientes eligen comprar por las opciones que encuentran.

Por otra parte, están posicionados en los shoppings: “Estamos en Portal Rosario desde que arrancó el shopping. Hemos atravesado distintas etapas, algunas muy buenas y otras más complejas, como ocurre con la economía argentina, que tiene sus ciclos de recesión y recuperación, pero tenemos un local de 650 metros cuadrados, ubicado en un lugar privilegiado, cerca de la entrada y en la planta baja”, sostuvo Glusman.

También destacó su local en el shopping Paso del Bosque, en Avenida Sorrento al 7000, estratégico por su conexión a ciudades aledañas a Rosario por su acceso directo a la avenida Circunvalación. En este sentido, Valentín observa otras oportunidades de crecimiento en zonas de expansión urbana como Funes, con nuevo público que va a seguir creciendo y necesitando más servicios y productos. "Queremos que todos nos conozcan", resumió en esta entrevista con Negocios.