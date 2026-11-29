Juliana Pochiero: "No se puede despedir a un hijo, es un lazo eterno" En Más Cerca habló Juliana Pochiero con Florencia O´Keeffe sobre el trasplante de su bebé de 9 meses, y el dolor por su fallecimiento. Una historia de coraje y luz 29 de noviembre 2026 · 09:17hs

Juliana Pochiero, médica y presidenta de la asociación civil Camilo del Amor, compartió la profunda historia de su hijo Camilo. nacido el 18 de enero del 2024 en el Hospital Italiano de Rosario, su llegada fue un momento soñado para Juliana y Francisco , su esposo, a pesar de las complicaciones previas en el embarazo. Durante la gestación, un diagnóstico inicial erróneo les anunció que el bebé podría tener una alteración genética incompatible con la vida, sugiriendo la interrupción del embarazo. "Nos dicen que Camilo tenía alguna alteración importante que había que hacer algunos estudios más, y que era incompatible con la vida, que lo íbamos a tener que abortar", precisó Pochiero . Sin embargo, la pareja decidió seguir adelante y nuevos estudios revelaron que Camilo estaba sano, llenando de alegría y alivio a la familia.

La experiencia del falso diagnóstico afectó profundamente a Juliana como médica y como madre. Se sintió frustrada por la forma en que se comunicó la noticia, por teléfono, y por su propia incapacidad de "desconectar" sus conocimientos médicos de la vivencia personal. "Yo la pasé muy mal, muy mal siendo médica. En ese momento era, creo que el único en mi vida en el que decía, yo en este momento quisiera no ser médica", confesó. A pesar del nacimiento de un bebé inicialmente sano, a los cuatro meses de vida, Camilo comenzó a mostrar una coloración amarillenta en la piel y los ojos. Tras consultar a varios pediatras, fue su propia intuición médica, impulsada por un familiar, la que la llevó a pedir un laboratorio. El resultado fue "severamente alterado", indicando un grave problema en el hígado.

La lucha por un trasplante y la búsqueda del órgano El diagnóstico de Camilo fue atresia de vía biliar , una enfermedad poco frecuente que destruye las vías biliares y provoca la falla del hígado. El especialista Alejandro Costaguta del Sanatorio de Niños de Rosario confirmó la afección. La única opción para Camilo era un trasplante hepático. Juliana relató la desesperada búsqueda de un donante, donde ella y Francisco , ambos de grupo sanguíneo cero positivo, se ofrecieron. Sin embargo, Francisco fue descartado por una anomalía anatómica en su hígado, y Juliana , aunque inicialmente apta, no pudo donar debido a un trastorno de coagulación latente. "Ellos no iban a poner en riesgo la vida de dos personas en el mismo momento, por nada del mundo", explicó sobre la decisión del equipo quirúrgico, que generó en ella "tremenda decepción" y enojo. A pesar de todo, Juliana confió en el equipo médico de Rosario, especialmente tras la recomendación del doctor Hugo Tano , otro referente en hepatología.

Mientras el tiempo corría, Camilo entró en lista de espera y emergencia nacional. La espera fue "increíble", según Juliana , quien con su esposo, se dedicaron por completo a su hijo, disfrutando cada momento y esperando el ansiado llamado. El órgano llegó desde Córdoba, gracias a una familia donante anónima. La esperanza se encendió cuando el helicóptero con el hígado aterrizó en el Sanatorio de Niños. A pesar de una premonición interna que le decía que Camilo no lo lograría, Juliana sintió que en ese momento "mi esperanza se acrecentó y por primera vez sentía que las cosas podían estar bien". La cirugía fue larga y con complicaciones, pero Camilo salió de quirófano.