Pami: cuáles son los hospitales y centros de salud exclusivos para afiliados

Con su credencial, los afiliados a Pami pueden acceder a instalaciones con atención médica especializada y exclusiva. La lista y los detalles, en esta nota

Pami ofrece a sus afilados la posibilidad de atenderse en hospitales exclusivos

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) intenta actualizar sus servicios a la par de las necesidades de sus afiliados. En este marco, la obra social de los jubilados habilitó una red de hospitales y centros de salud exclusivos para sus afiliados , con el objetivo de enfocarse específicamente en su bienestar físico y mental.

Los centros de salud asociados a Pami están diseñados para brindar una óptima experiencia y atención especializada a sus afiliados . También cuentan con tecnología de última generación y médicos especializados en las necesidades de las personas mayores.

Consultando la cartilla médica , el afiliado puede encontrar a sus médicas y médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes y centros oftalmológicos de manera fácil y rápida.

El listado contempla los centros de atención exclusiva, pero además de estos, Pami cuenta con una amplia red de más de 600 Agencias de atención y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) donde los afiliados pueden realizar trámites y recibir atención personalizada.

Los numerosos centros médicos y agencias de atención asociados a Pami están distribuidos a lo largo y ancho del país. Normalmente, están dispuestos en ciudades grandes o centrales. En el caso de Rosario son dos los centros de atención exclusiva:

Policlínico PAMI I

El edificio principal está situado en Sarmiento 373 y a la atención ambulatoria se accede en Sarmiento 455/71. Para solicitar turnos, se puede llamar al 0341-480-3520 o 0341-480-3509, o bien, se puede solicitar desde el sistema de turnos online.

Policlínico PAMI II

Se encuentra ubicado en Olivé 1159. Los turnos se solicitan de manera presencial de 7 a 13 horas, o a través del sistema de turnos online.

Cómo solicitar un turno en Pami

El trámite para poder adquirir un turno con un especialista de PAMI es sencillo y rápido. Los pasos a seguir son los siguientes:

1- Solicitar al médico de cabecera una orden electrónica para la especialidad requerida. Este documento es indispensable para la autorización de la consulta.

2- Acceder a "Mi Cartilla" en “Mi Pami” con el número de afiliación y el DNI. El sistema brindará opciones para buscar servicios médicos.

3- Seleccionar la especialidad médica que se necesita dentro de la aplicación y buscar el profesional requerido.

4- Solicitar el turno directamente desde la aplicación.

Cabe destacar que este trámite puede realizarlo el afiliado o una persona de confianza designada.

Otros centros médicos de Pami

Es valioso saber que, si el afiliado se encuentra dentro del país pero fuera de su ciudad por un viaje o algún otro motivo, se puede atender en los centros más cercanos al lugar en el que se encuentre.

Existe una sección en la página de Pami titulada “Estoy de viaje ¿Dónde me atiendo?”. Abriendo ese apartado, el afiliado accederá a la cartilla médica en la que puede buscar especialistas a partir del criterio de cercanía.

Algunos de los hospitales más reconocidos dentro de las ciudades más transitadas son los siguientes:

Ciudad de Buenos Aires:

Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein.

Su edificio principal se encuentra en La Rioja 951.

También cuenta con consultorios externos en el Centro de Promoción y Prevención (CPP), ubicado en Estados Unidos 3205 y en el Centro de Promoción, Prevención y Rehabilitación (CPPR), ubicado en Emilio Mitre 688.

Para solicitar turnos, se debe llamar al 0800-999-1100 o acceder al portal de turnos online.

Conurbano bonaerense:

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó).

Está ubicado en Coronel Brandsen 2898, Ituzaingó. Sus consultorios externos y la guardia 24 horas se encuentran en Coronel José Segundo Roca 1400. Para solicitar turnos, se debe llamar al 11-2120-9600 (interno 111) o acercarte personalmente.

Hospital PAMI Hurlingham (Hurlingham )

Ubicado en Gral. O Brien 480, Hurlingham

Clínica PAMI Lanús.

Se encuentra en Flores de Estrada 5248, Remedios de Escalada, Lanús.

Mar del Plata:

Hospital Bernardo Houssay.

La dirección del edificio central es Juan B. Justo 1774. Los consultorios externos se encuentran en Fleming 98 y la guardia externa 24 horas en Fleming 50. Para solicitar turnos, se puede llamar al 0800-888-2100. Para consultas oncológicas, diagnóstico por imágenes o hemoterapia, el número es (0223) 499-1290.