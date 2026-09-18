Traslados programados de Pami: cómo funcionan y cómo solicitarlos

Los traslados programados de Pami ayudan a los juilados a concurrir a sus consultas médicas

Entre los múltiples servicios que ofrece el Programa de Atención Médica Integral (Pami) , existen algunos que no son tan conocidos por sus afiliados pero que están activamente disponibles. Este es el caso de los traslados programados en ambulancia que Pami ofrece en todo el país.

Para aquellos afiliados que se encuentran físicamente impedidos de movilizarse para asistir a consultas médicas, tratamientos médicos prolongados, sesiones, estudios médicos , etc. se ofrece un servicio de traslados programados que permite al afiliado despreocuparse por la llegada al consultorio.

Dependiendo de la provincia y el departamento, existen números telefónicos diversos con los cuales es posible comunicarse para pedir el servicio. Desde la página web “ www.pami.org.ar/traslados-programados ” es posible consultar por el número que corresponde a la ubicación del afiliado.

En el caso de los afiliados de la ciudad de Rosario , el número con el cual se debe establecer comunicación es 0341-4373737 | 0800-888-9003.

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Cómo solicitar un traslado programado

En todo el país (excepto en Buenos Aires) el procedimiento es el mismo. El afiliado se debe comunicar directamente con el prestador de traslados programados que figura en la Cartilla Médica, quien le va a indicar los pasos a seguir:

Si el prestador indica que el traslado a realizarse no supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta), programará con el afiliado el día y horario del servicio.

Si el prestador indica que el traslado supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta) el afiliado deberá acercarse a su Agencia/UGL para que le autoricen el traslado. Una vez autorizado, ya podrá coordinar con su prestador el día y horario del traslado.

En ambos casos, el afiliado deberá contar con el Formulario de solicitud completo y firmado por su médico tratante. Este puede descargarse desde la página web oficial de Pami, o directamente ingresando en www.pami.org.ar/pdf/formulario_traslados.pdf.

Si existe alguna duda o dificultad en el proceso de solicitud de traslado, es posible contactarse con Pami a través de su línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, a la que se accede llamando al 138. También están disponibles la sección de “preguntas frecuentes" en la página oficial o el bot de Pami en WhatsApp.