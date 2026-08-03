Aumentan las estafas a jubilados: las recomendaciones de Pami

La obra social de los jubilados difundió una serie de instrucciones para cuidar a sus afiliados en un contexto marcado por un sinfín de estafas y robos de datos

Los canales de comunicación digital de Pami han ayudado a los jubilados a resolver cientos de trámites desde la comodidad de sus hogares. Sin embargo, estos canales también han sido el blanco de ataques virtuales , en los que los datos personales de los afiliados han quedado expuestos. Últimamente, una ola de estafas despertó preocupación y desde la obra social consideraron fundamental enseñar a sus afiliados a proteger la información personal.

Uno de los engaños más utilizados recientemente tiene que ver con el robo de identidad a la institución. Distintos perfiles falsos se hacen pasar por la cuenta oficial de Pami y piden a los afiliados sus datos personales.

Es por esto que la obra social se encargó de brindar herramientas para que sus afiliados aprendan a reconocer los canales legítimos de comunicación de Pami frente a aquellos que no lo son. Esta información es fundamental para proteger los datos personales y no caer en estafas virtuales.

La guía de Pami para evitar estafas

Ante los nuevos desafíos a los que se exponen los usuarios al utilizar medios digitales, Pami entiende que es preciso educar a sus afiliados en seguridad cibernética. La clave está en saber identificar los medios oficiales de la institución, para no brindar datos a usuarios falsos.

¿Cómo identificar los canales oficiales de Pami?

Existen tres puntos fundamentales a tener en cuenta:

Las cuentas oficiales de PAMI siempre tienen tilde de verificación junto al nombre de la cuenta

Tienen un historial de publicaciones extenso

Cuentan con miles de seguidores

Cualquier usuario que se haga pasar por Pami pero no cumpla con estas características, debe ser inmediatamente calificado como falso.

Asimismo, tal como explican desde la obra social, Pami nunca va a llamar o a escribir a sus usuarios para iniciar un trámite. Estos solo son iniciados por los propios afiliados. Tampoco cuenta con ningún intermediario en redes sociales para realizar gestiones, ni promociona o vende insumos. Cualquier usuario que intente convencer al afiliado de esto es directamente falso.

Es importante que los afiliados jamás compartan sus datos personales con ninguna cuenta que no sea la oficial de Pami.

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Qué hacer en caso de sospechar una estafa

Si el usuario cree que él mismo o alguien que conoce puede estar siendo víctima de una estafa, además de no compartir ningún dato personal, puede avisar inmediatamente a Pami a través de sus canales oficiales.

Para denuncias por estafas o cualquier consulta, los jubilados pueden llamar al 138 PAMI Escucha y Responde o bien contactar a la obra social a través de sus canales oficiales.