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Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve

La herramienta permite a los afiliados comunicarse de forma directa ante una emergencia. Los detalles acerca de su funcionamiento

30 de julio 2026 · 08:24hs
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La herramienta se encuentra disponible en la aplicación Mi Pami

La herramienta se encuentra disponible en la aplicación "Mi Pami"

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) ofrece una herramienta esencial para los jubilados y pensionados que pasan tiempo solos en sus hogares. Se trata de un botón de emergencias que se encuentra disponible desde la app de Pami y que permite a sus afiliados comunicarse de manera rápida y efectiva ante una emergencia.

A través de sus redes sociales, Pami recordó que para acceder al botón de emergencias solo hace falta contar con la aplicación Mi Pami, disponible para descargar en cualquier dispositivo. Desde la app, además, los afiliados pueden realizar una enorme cantidad de gestiones como solicitar turnos, consultar la cartilla médica, mostrar la credencial digital y acceder a recetas electrónicas, entre otras.

>>Leer más: Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Cómo funciona el botón de emergencias de Pami

El botón de emergencias de Pami es una herramienta pensada para facilitar la comunicación en situaciones urgentes en las que cada minuto es esencial. El objetivo de este botón es que los afiliados puedan llamar de forma rápida y sencilla a la línea de confianza, sin necesidad de recordar o marcar números.

Al acceder a la app Mi Pami desde el celular, solo basta con presionar el botón para que la llamada se inicie automáticamente. Asimismo, esta herramienta permite compartir los datos por WhatsApp con familiares o contactos de confianza.

Así, ante cualquier situación de salud comprometedora que requiera atención urgente, los jubilados pueden actuar de forma rápida y eficaz para recibir ayuda inmediata desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Ante cualquier duda, es posible recorrer la página web oficial de Pami o bien la app Mi Pami y conocer los detalles acerca de esta y las demás herramientas.

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