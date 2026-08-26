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Ansés: cómo activar el descuento en la Sube para jubilados

Los jubilados pueden acceder a una tarifa con descuento para viajar en colectivo. Los detalles del trámite, en esta nota

26 de agosto 2026 · 16:09hs
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Los jubilados pueden acceder a un descuento de Anses para viajar en transporte urbano

Los jubilados pueden acceder a un descuento de Anses para viajar en transporte urbano

El transporte urbano de pasajeros es esencial para la movilidad dentro de la ciudad. Es por esto que Ansés habilita a sus jubilados y pensionados el acceso a un boleto con un 55 % de descuento respecto del valor oficial, para que moverse en colectivos, trenes o subtes sea más accesible.

Para acceder al beneficio, los jubilados deben realizar un trámite sencillo que lo activa en sus tarjetas Sube. Afortunadamente, se trata de una gestión que se puede realizar de manera online a través del portal “Mi Ansés”.

Cabe destacar que, si bien hoy en día existen múltiples medios de pago para abonar el boleto del transporte urbano, para viajar con este descuento, los jubilados deben abonar el boleto con su tarjeta Sube, que es la que tiene el beneficio.

>> Leer más: Jubilaciones de Ansés: cómo designar apoderados y representantes

Cómo activar el descuento en la Sube para jubilados de Ansés

El trámite para acceder a este beneficio se puede realizar de manera virtual o presencial, según prefiera el jubilado o pensionado. Es esencial contar con una tarjeta Sube ya que será en esta que se acreditará el beneficio.

Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Acceder al portal: Entrar a la plataforma o aplicación “Mi Anses” con el CUIL y la Clave de Seguridad Social.
  2. Generar un código: Buscar la sección "Programas y beneficios" y seleccionar la opción "Generar PIN SUBE".
  3. Emitir la clave: El sistema emitirá al instante un código numérico individual de 6 dígitos.
  4. Asociar la tarjeta Sube: Copiar la clave generada e ingresarla en la plataforma web o app de SUBE dentro de la cuenta vinculada a la tarjeta física.

Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial, deben acercarse a las oficinas de Ansés o a los Centros de Atención de Sube con el DNI y la tarjeta Sube.

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