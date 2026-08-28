Cuánto paga Anses a quienes se casan y quiénes pueden acceder al beneficio

Entre las Asignaciones de Pago Único de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), se encuentra una prestación particular, destinada a las parejas que contraen matrimonio y cumplen una serie de requisitos determinados.
Existe una ayuda económica que ciertos grupos pueden solicitar y se relaciona con el matrimonio. Los detalles, en esta nota
Entre las Asignaciones de Pago Único de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), se encuentra una prestación particular, destinada a las parejas que contraen matrimonio y cumplen una serie de requisitos determinados.
Se trata de la Asignación Familiar por Matrimonio, un beneficio económico de $131.652 que puede cobrarse dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el matrimonio, siempre y cuando se cumpla con las exigencias de Anses. Este beneficio forma parte del mismo esquema en el que se encuentran los beneficios por Nacimiento y por Adopción.
Para acceder a él, los titulares deben realizar un trámite sencillo que puede llevarse a cabo de forma virtual o presencial. Asimismo, es preciso que el matrimonio esté acreditado en la base de datos de Anses.
La Asignación Familiar por Matrimonio está destinada a:
Para cobrar este beneficio, se deben cumplir con cuatro requisitos básicos:
En agosto, el tope individual se ubica en $3.092.203 mensuales, mientras que el ingreso máximo permitido para todo el grupo familiar es de $6.184.406.
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Los interesados en comenzar el trámite deben contar con:
Este trámite se realiza de manera presencial con turno previo en una oficina de Anses, o bien, a través del canal de Atención Virtual de Anses, al que se accede con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Los documentos deben ser presentados al momento de solicitar la prestación. Una vez desarrollado el proceso de verificación de los requisitos, los beneficiarios recibirán el pago de la prestación.
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