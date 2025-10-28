La Capital | Información General | Ansés

Anses: cómo presentar online la libreta de AUH

Este trámite de Anses es esencial para habilitar el cobro del monto retenido por el organismo durante el año anterior. La fecha límite es el 31 de diciembre

28 de octubre 2025 · 08:24hs
Los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Ansés valen menos

Los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Ansés valen menos, según la nueva metodología de cálculo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el trámite para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten la libreta correspondiente a 2025. Esta gestión es fundamental para acceder al cobro del 20% acumulado durante el año anterior y podrá realizarse hasta el 31 de diciembre.

La libreta de Anses funciona como una ficha para corroborar los cumplimientos de educación y salud de los niños. Además, es el único documento que posibilita acceder al cobro del 20% acumulado durante el año anterior. Esto quiere decir que, presentando la libreta durante 2025, los titulares recibirán el monto retenido desde 2024.

La retención de ese 20% responde a un mecanismo del organismo. Todos los meses se paga el 80% del total de la asignación. El 20% restante se reserva y se abona en su totalidad una vez que los titulares presenten la Libreta obligatoria. Esta es de carácter imprescindible ya que, como se ha mencionado anteriormente, en ella se acreditan los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia de los niños y adolescentes a centros de educación.

Para acceder al dinero correspondiente, el titular de la asignación debe realizar un trámite web en el que se deben presentar los datos requeridos y actualizados para la presentación de la libreta. Esta también permite cobrar la Ayuda Escolar Anual.

>>Leer más: Atención jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en abril

Cómo presentar la Libreta obligatoria de la Asignación Universal por Hijo

El trámite de este año habilita el cobro de lo retenido durante 2024. Es esencial que el formulario presentado sea el de Anses, ya que es el único que el organismo considera válido.

El proceso se puede realizar desde la página web oficial de Anses, o bien desde la aplicación “Mi Anses”. El paso a paso es el siguiente:

1- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2- Adentrarse en la sección “Hijos”, luego en “Libreta AUH”. Allí se deben revisar las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por las que se recibe la AUH.

3- En caso de que falte completar alguna sección de la Libreta, se debe seleccionar la opción “Generar libreta" para descargarla o enviarla al mail.

4- Con el archivo de la libreta, es preciso realizar su impresión. Se debe imprimir la libreta en una sola hoja y procurar una buena calidad de impresión. Luego se debe llevar a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen las autoridades.

5- Con la libreta completa y firmada, el último paso es cargarla a la página. Para esto, se debe sacar una foto de la hoja completa. Algunas de las recomendaciones para que la foto sea válida son las siguientes:

  • Elegir una superficie plana y bien iluminada
  • Asegurarse de que se vean las marcas de las 4 esquinas del formulario en la foto
  • El papel no tiene que estar arrugado
  • La imagen no debe verse movida o borrosa
  • El archivo debe tener un peso menor a 3MB
  • El único formato válido es JPG

Con la fotografía en condiciones, se debe ingresar en “Mi Anses” nuevamente. Allí, seleccionar la opción “Hijos” y luego “Libreta AUH". En la página se detallarán las últimas instrucciones para subir la Libreta y finalizar el trámite.

Es importante destacar que el único formulario válido para hacer la presentación por internet es el que se genera a través del aplicativo Libreta AUH en Mi Anses. Asimismo, cabe recordar que el formulario debe estar impreso en una sola hoja.

Detalles del trámite de presentación de libreta

Hay algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de presentar la Libreta obligatoria. En principio, uno de los puntos fundamentales del trámite es que se trata de una gestión online y se recomienda que se realice de este modo. Sin embargo, si existe algún inconveniente, Anses permite que la presentación de la libreta AUH se realice en una oficina sin turno previo. En este caso, es fundamental llevar el DNI.

Una vez cargada la actualización de la libreta, el titular no deberá llevar a cabo ninguna acción extra. Dependiendo de la fecha de presentación, el complemento retenido podrá demorar alrededor de 60 días para ser acreditado. El monto impactará directamente en la cuenta asociada a la Asignación Universal por Hijo.

>>Leer más: Becas Progresar de Ansés: se anunciaron las fechas límites para las inscripciones

Aumento de la Asignación Universal por Hijo para abril

El aumento que Anses aplica cada mes está determinado por la Ley de Movilidad. Esta define la suba de los valores en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del penúltimo mes. De esta manera, el aumento para noviembre será del 2,1%.

En este marco, el monto total de la Asignación Universal por Hijo pasará a ser de $119.691. Sin embargo, a esta cifra se le debe restar la retención del Anses, que equivale al 20%. Por este motivo, el valor final queda en $95.752,80.

La AUH por discapacidad será de $389.732, con un pago directo de $311.785,60. En las provincias ubicadas más al sur del país, los montos incrementaron a $155.599 por menor y $506.653 por discapacidad, debido al adicional por zona desfavorable.

Este aumento corresponde a cualquiera de las distintas asignaciones y jubilaciones, tales como: Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF, Jubilaciones y pensiones, Prestación universal de adultos mayores (PUAM), Pensiones no contributivas (PNC), y Prestación Básica Universal (PBU).

Noticias relacionadas
Pendientes de los resultados. Los días de elecciones pueden impactar en forma negativa en la salud de las personas, en especial los que tienen antecedentes cardíacos

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden

Pami advirtió que no se comunica con sus afiliados por fuera de los canales oficiales

Atención, jubilados: se hacen pasar por empleados de Pami para estafar a afiliados

los peritos aseguran que lourdes esta en una situacion de alto riesgo

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

jamaica espera la llegada del huracan mas potente que sufrio en su historia

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Lo último

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

La Joaqui celebró sus 31 años y recibió una romántica dedicatoria de Luck Ra

La Joaqui celebró sus 31 años y recibió una romántica dedicatoria de Luck Ra

Reforma laboral: "Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización", advierte Fisfe

Mariano Ferrazini, representante de la entidad santafesina, dijo que "además de actualizar convenios, hay que discutir de qué forma no se quitan derechos a los trabajadores"

Reforma laboral: Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización, advierte Fisfe
Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden
Salud

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Ovación
Ajedrez: Newells organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18
Ovación

Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Ajedrez: Newells organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

El joven campeón argentino de judo que es sensación y lo guía un histórico olímpico

El joven campeón argentino de judo que es sensación y lo guía un histórico olímpico

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newells y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Policiales
Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa
Policiales

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

La Ciudad
Paritaria docente en Santa Fe: Sadop formalizó un pedido de reapertura urgente
La Ciudad

Paritaria docente en Santa Fe: Sadop formalizó un pedido de reapertura urgente

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel
Información General

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista
Economía

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026
Información General

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia
Información General

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU
Economía

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana
Economía

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Economía

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei

Trump felicitó a Milei: Nuestra confianza en él quedó justificada
Política

Trump felicitó a Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Política

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Información General

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo