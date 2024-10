Nueva testigo de la causa Fernandez-Yañez dijo que los golpes de Fabiola eran por caídas

>>Leer más: Quién es Cecilia Hermoso, la exfuncionaria señalada por Fabiola como cercana a Fernández

“Nuestra relación fue siempre de trabajo. Cada vez nos fuimos llevando mejor, nos convertimos en amigas”, comentó Claudia Silvero en su declaración, y dijo que, una vez que Fernández ya fue presidente, Yáñez le consiguió un trabajo en la sede de Posadas de la entidad binacional Yacyretá, en el que estuvo empleada hasta marzo de este año.

claudia-andrea-silvero-ingresa-a-los-tribunales-de-comodoro-py-1899896.jpg

Cuando se le consultó sobre si sabía algo del hecho de la causa por violencia de género respondió: "Fabiola llegó a Misiones con un golpe en el ojo, creo que en el derecho. Me dijo que se había lastimado en el baño. Pasó desapercibido. El golpe era algo rojo arriba de la ceja, nada muy importante porque si no me hubiese dicho que le busque algo para curarse". Además comentó que Silvero se comunicó con Fernández cuando vio en los medios la foto de la mujer con el moretón para aclarar que no era ese el tipo de golpe que había visto durante un viaje a Misiones en junio de 2021.

El testimonio de Silvero

“En una ocasión nos reunimos y yo había comprado una merienda, pero Fabiola me pidió que pida sushi y champán. Esa vez, Alberto la llamó y le dijo que vaya para donde él estaba. Eran eso de las 21. Fue la primera vez que los escuché discutir. Se terminó yendo a las 23. Este episodio fue en 2020, cuando Alberto ya era presidente. Yo nunca vi que Alberto la haya golpeado. Sí, muchas discusiones, porque Fabiola estaba en estado de ebriedad”, mencionó la testigo.

las-dos-fotografias-exhiben-a-yanez-con-moretones-AYBZ27F6LBBJNIWHY77VYNV3J4.avif

También añadió: "Una vez fui testigo en una cena en la que Fabiola estaba muy ebria y a Alberto le daba vergüenza. Fabiola nunca me contó que Alberto le pegaba y tampoco lo vi. Ella me contaba que Alberto chateaba con otras mujeres, que le veía eso en el celular. Ella le hacía capturas de las conversaciones de él. Sí la vi muchas veces golpeada, pero por otras cosas. De hecho, yo la vi tambaleándose y golpeándose. Yo la veía mucho en la Quinta de Olivos, habré entrado 25 veces entre 2020 y 2023, y algunas veces me quedé a dormir”.

Cuando se le consultó sobre los viajes de la ex primera dama a Misiones, Silvero dijo que muchas veces estaban vinculados con sus visitas a merenderos pero que otras veces no eran por trabajo, sino porque Fabiola Yáñez quería estar alejada de la compañía del expresidente. "Eso lo sé porque yo la ayudaba a organizar su estadía en conjunto con su hermana. Nunca me quedé a dormir con ella, pero sí pasábamos el día juntas”, contestó. Y se refirió al episodio de junio de 2021, en el que la entonces primera dama declaró que el expresidente le había pegado en el ojo derecho: “Me dijo que se había lastimado en el baño”, comentó la testigo.

images (1).jpg

Señaló además que Yáñez fue a Misiones y estuvo con un hombre llamado Marcelo Marchi. “Cuando se encontró con Fabiola me sorprendió que lo saludo con un beso en la boca”, mencionó la testigo, y comentó que volvieron en avión presidencial a Buenos Aires.

“Ella iba a la casa de huéspedes para fumar y tomar tranquila. Había un armario con llave donde guardaba las bebidas. Eso me consta por haberlo visto las veces que fui a huéspedes. Yo accedía a la llave del armario para abrirlo. Fabiola se sentía más relajada en huéspedes. Podía tomar y fumar tranquila sin Alberto. En huéspedes, a veces, estaban la hermana, Teresa, Daniela y Cintia (otras empleadas de la quinta de Olivos). Además, iban Emanuel López, Federico Consagra y Federico Agran (amigos de Yañez), pero después de la publicación de la foto de la fiesta de Olivos no fueron más. Tampoco vi más a las amigas”, sumó Silvero.

La testigo comentó también que Yáñez solía realizarse tratamientos estéticos: “Algunas veces la vi con la cara hinchada por sus tratamientos, eso me decía Fabiola”.

Silvero fue la tercera testigo de la defensa en declarar. La semana pasada lo hizo Noelia del Valle Gómez, ex niñera de su hijo Francisco, quien afirmó que no presenció violencia física y que vio a Fabiola en estado de ebriedad. Además, describió que uno de los tratamientos estéticos que se realizó Yañez le dejó una línea morada sobre el ojo.