Fabiola Yañez no entregó el celular para ser peritado en la causa contra Alberto Fernandez

Por segundo día consecutivo la ex primera dama se negó presentar su teléfono celular para la pericia en la causa por violencia de género contra el ex presidente

Fabiola Yañez continúa sin presentarse para cumplir con el trámite judicial contra Fernandez. Ante esta negativa, España dio aviso a la justicia argentina de que se dará por terminado el acuerdo de colaboración. El país europeo ya no ayudará con la extracción de información del teléfono celular de Yañez.

Hasta el momento, el equipo de defensa de Yañez en la causa, a cargo de la abogada Mariana Gallego, no informó por qué la ex primera dama no se presentó a peritar su teléfono. Sin embargo, desde la justicia madrileña dieron por cerrada la rogatoria internacional y su apoyo en la demanda judicial.