Más chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández: "Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo"

En el marco de la causa judicial por violencia de género que enfrenta el ex presidente Alberto Fernández, se dieron a conocer nuevos chats entre Fabiola Yañez y el ex mandatario. Se trata de conversaciones recientes que ya forman parte del expediente.

“De Clarín lo llamaron a Fioribello (abogado de Yañez). Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido”, le dijo a Yañez, quien responde: “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”.

La ex primera dama agregó: “Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás”.