Murió una influencer vegana que promocionaba una dieta extrema basada en frutas y verduras

Ella misma había asegurado en sus redes que llevaba seis meses sin tomar agua, que sumaba líquidos a través de jugos.

Si bien la influencer aseguraba que tenía buena salud, en 2021 volvió después de nueve años Rusia y pronto se contagió de coronavirus. En aquel momento, dijo que se recuperó de la enfermedad gracias al “ayuno seco”.

“Empecé a curarme con ayuno seco, ya que durante mucho tiempo he estado practicando este método, ya que puedo curar todas las dolencias. La enfermedad empezó a remitir poco a poco, ya los días de hambre seca y cada día me encontraba mejor. El momento más crítico ha quedado atrás, he superado esta enfermedad a pesar de mi tratamiento poco convencional que muchos condenan”, explicó en una de sus publicaciones en Instagram.

Amigos y familia habían empezado a preocuparse en los últimos tiempos debido a que la mujer se mostraba cada vez más delgada.

La noticia de su muerte fue confirmada por su madre Vera Samsonova, al periódico ruso Vechernyaya Kazan. El fallecimiento se produjo en un hospital de Malasia.

De acuerdo al Daily Mail, Vera no aprobaba la dieta extrema de su hija e intentó convencerla de que introdujera hábitos alimentarios más equilibrados, pero ella siempre se negó. También sus amigos habrían intentado que buscara tratamiento y asesoramiento.