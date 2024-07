Murió Shelley Duvall, la protagonista de la mítica película de terror "El resplandor"

Su pareja, Dan Gilroy, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter y otros medios, señalando que falleció en su casa en Texas por complicaciones de la diabetes que sufría.

Pero años más tarde Duvall abandonó Hollywood y estuvo fuera de las pantallas durante dos décadas, antes de regresar en 2023 para el filme The Forest Hills.

Con sus grandes ojos marrones y su carisma poco convencional, Duvall tenía una presencia distintiva y convincente.

Comenzó su carrera y su asociación con Altman en la comedia negra de 1970 Brewster McCloud ("El volar es para los pájaros").

Volvieron a trabajar juntos en 1975 Nashville, la aclamada sátira de Altman sobre la sociedad, la política y la música country de Estados Unidos.

Dos años más tarde, interpretó a Pam, una reportera de la revista Rolling Stone en la cinta de Woody Allen Annie Hall ("Dos extraños amantes").

Su papel más conocido fue quizás el de Wendy, la esposa del aterrador gerente de hotel interpretado por Jack Nicholson en el clásico de terror de 1980 de Stanley Kubrick The Shining ("El resplandor").

El rodaje fue un suplicio. "Tuve que llorar 12 horas al día, todo el día, durante los últimos nueve meses seguidos, cinco o seis días a la semana", recordó una vez.

Una de las escenas más emblemáticas de El resplandor es el enfrentamiento con el bate de béisbol en las escaleras entre los personajes de Duvall y Nicholson.

Kubrick hizo que filmaran la escena en un récord de 127 tomas, algo que a los fanáticos del terror les encanta mencionar como una curiosidad divertida. Pero que tuvieron como resultado que las manos de Duvall quedaran destrozadas por sostener el bate durante un período de tiempo tan prolongado, su voz estaba ronca de tanto llorar, sus ojos se hincharon y abandonó el set completamente deshidratada.

Después de eso, los papeles cinematográficos de Duvall incluyeron Time Bandits (traducida como "Bandidos del tiempo" o "Los héroes del tiempo") de Terry Gilliam y Roxanne con Steve Martin.

También creó sus propias compañías de producción y realizó y presentó un querido programa de televisión infantil de los años 80, Faerie Tale Theatre ("Teatro de cuentos de hadas" o simplemente "Cuentos de hadas").

Sus papeles disminuyeron en la década de 1990, con The Portrait of a Lady ("Retrato de una dama") de Jane Campion entre las mejores, y desapareció del radar en 2002.

The New York Times atribuyó su ausencia al impacto de un terremoto de 1994 que dañó su casa de Los Ángeles y al estrés de la enfermedad de su hermano.

Hablando de su prolongada ausencia de la pantalla, dijo a The New York Times en mayo: "Yo era una estrella. Tuve papeles protagónicos. La gente piensa que es solo por envejecimiento, pero no es así. Es violencia".

Cuando se le pidió que explicara, dijo: "¿Cómo te sentirías si la gente fuera realmente amable y de repente, en un instante, se volvieran contra ti?".

"Nunca lo creerías a menos que te suceda a ti. Por eso te lastimas, porque realmente no puedes creer que sea verdad", continuó.

Las preocupaciones sobre su salud surgieron cuando apareció en el programa de televisión Dr. Phil en 2016 y dijo: "Estoy muy enferma. Necesito ayuda".

El episodio se tituló "El descenso de una estrella de Hollywood a la enfermedad mental: salvando a Shelley Duvall de El resplandor".

También dijo recibir mensajes de Robin Williams después de la muerte de este, y habló de fuerzas malévolas que querían hacerle daño.

Gilroy, su pareja, le dijo a The New York Times que se había vuelto "paranoica y un poco delirante".

Cuando el periódico le preguntó por qué había aceptado volver a la pantalla en The Forest Hills, ella respondió: "Quería actuar de nuevo. Y luego este tipo no paró de llamarme, así que terminé haciéndolo".

La novelista Nicole Flattery escribió en el Financial Times en 2023 que su regreso demostraba que su magia había permanecido intacta.

En un artículo que la califica como la "estrella de cine por excelencia", Flattery resumió su talento y escribió: "Es una maestra interpretando personajes que actúan felices cuando están tristes, y su locura enmascara la profundidad".