Murió Alfredo Cahe, el histórico médico de Diego Maradona

En ese entonces, el representante del jugador, Jorge Cyzterpiller, lo llevó al consultorio para que le recetara unas vitaminas.

cahe-diego.jpg Alfredo Cahe y Diego Maradona, un vínculo que duró más de 30 años.

La vinculación de Cahe con Maradona no concluyó en esa consulta ya que, de ahí en más, lo acompañó en todo momento. Incluso, atravesaron juntos las circunstancias más complicadas en la vida del Diez.

De hecho, fue Cahe quien reconoció que Maradona era adicto a las drogas y quien lo ayudó a realizar distintos tratamientos para terminar con el consumo.

Además, estuvo junto al Diez cuando lo internaron de urgencia en Punta del Este, en el 2000, donde uno de los mejores jugadores de la historia casi fallece.

"Diego se dejó estar"

La noticia de la muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre del 2020, sacudió al mundo entero y una de las palabras más esperadas fue, justamente, la del propio Cahe.

"Diego se dejó estar y fue una especie de suicidio", aseguró el médico, para agregar: "No estaba en condiciones de alta y tampoco estaba profundamente chequeado. Para mí existió negligencia, imprudencia e impericia. Las tres cosas".

alfredo cahe Alfredo Cahe en 2007, cuando Diego Maradona estuvo internado por una intoxicación alcohólica.

Por su parte, cuestionó la ausencia de un médico de cabecera en los últimos años de Maradona: "No había un Cahe en su vida".

"A veces me preguntan si Maradona es un paciente difícil. Yo les digo que no es difícil, es Maradona. Siempre busqué lo mejor y lo más coherente para él. Creo que la gente no comprendió quien fue Diego Maradona. Solamente el tiempo y la genialidad lo pondrá a Diego en su lugar adecuado", consideró.

Alfredo Cahe también fue médico de celebridades como Susana Giménez, la ex diputada y actriz Irma Roy, Cacho Castaña, Alejandra Pradón y el actor Enzo Viena.