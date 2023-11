La joven de San Lorenzo que está detrás del éxito en redes sociales de Javier Milei

"No soy tan estudiosa de la microeconomía como lo soy tal vez de temas más coyunturales, como el feminismo y el aborto. Le pregunté qué opinaba de esos temas, tuvimos una coincidencia absoluta y me acuerdo que le dije «tenés que ser presidente» y estaba con cero ganas de meterse política en ese momento", recordó . Se siguieron en redes sociales, ella le mostró el trabajo que hacía ahí y, hace tres años, cuando Milei se presentó como candidato a diputado, Eugenia comenzó a colaborar en su campaña desde ese lugar.

Rolón fue crítica al hablar del trato que le dan los medios de comunicación al libertario. "Contrario a beneficiarlo, los medios están todo el tiempo intentando boicotearlo y es por eso que, por lo menos desde mis redes personales, me tomé la labor de empezar una nueva sección, donde desmiento lo que dicen los medios de comunicación sobre Javier y sus propuestas. Porque para que a alguien le puedan malintencionar una propuesta tiene que haber una propuesta, y el único que las presento hasta ahora es Javier".

Y añadió: "A Javier no le dieron ningún apoyo en los medios. Pero por las redes sociales suele tener a veces incluso más alcance que un programa de televisión en su pico de rating ¿Cuánto es el pico de TN?¿7 puntos? Esos serían 700.000 personas, y un video de TikTok en la cuenta de Javier tiene 8.000.000 de reproducciones".

La estudiante sostuvo que si quiere el libertario podría prescindir de los medios de comunicación, enfocarse solo en redes sociales y seguir siendo el candidato más votado del país. "Si el medio no te construye tampoco te destruye. Javier Milei era quien es antes de los medios de comunicación, su mayor caudal lo tiene en redes sociales, por eso la campaña le salió cero pesos. Fue el único candidato que no puso un peso en las redes sociales, no le fue necesario. La campaña fue completamente genuina, de la gente. Nosotros lo hicimos de corazón, a mí y a Iñaqui no nos pagan un peso, ni por manejar el TikTok de Javier ni el de Victoria. Pero porque no lo queremos, lo hacemos realmente de corazón. Es gente (los seguidores) desde su espacio, que sean muchos o pocos, están dando la batalla cultural a través de las redes sociales, que a mi parecer es una nueva forma de hacer política. Para mi va a seguir yendo a los medios, pero no le hace falta", manifestó.

Rolón también destaca que a Milei le juega a favor ser un outsider de la política: "Se entendió que el político que lleva años en el poder en verdad no hace otra cosa que perjudicarte, mejor probemos con aquel que tiene cero experiencia política, que laburó toda su vida en el sector privado y le fue bien".

Entre las múltiples medidas del libertario, explicó qué piensa hacer en materia de seguridad cuando asuma como presidente de la Nación: "Si bien en Rosario va a ser mucho más intensificado, lo que plantea a nivel nacional es una reorganización de los recursos. Un milico, un gendarme, no tiene que estar dando vueltas en la ciudad, su tarea es estar cuidando las fronteras, tanto de amenazas internas como externas. Están mal organizados, mal preparados, atados de manos, no puede ser que un policía por querer defender a un ciudadano de un delincuente si llega a asesinarlo en defensa de la vida de la otra persona termine preso porque es un abuso de poder. Hay realmente una mala organización de lo que son las fuerzas armadas y la Policía en la Argentina. Lo primero va ser reorganizarla y realmente equiparla, actualmente los policías se pagan todo el uniforme, excepto el arma".

"Que las comisarías dejen de ser cárceles con puerta giratoria, donde entra un chico y sale al otro día. Y bajar la edad de imputabilidad es necesario, si una persona comete un delito de adulto merece una pena de adulto. El lema de Javier Milei en su gobierno en cuanto a cuestión de seguridad será «el que las hace las paga»", agregó.