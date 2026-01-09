La Capital | Información General | suicidios

El dato oficial que expone la magnitud de los intentos de suicidios en Argentina: uno por hora

El Boletín Epidemiológico Nacional informó más de 22 mil intentos de suicidio en poco más de dos años. La mayoría ocurre en jóvenes y no tiene desenlace fatal

9 de enero 2026 · 10:04hs
Argentina registra casi 24 intentos de suicidios por día

Argentina registra casi 24 intentos de suicidios por día, según datos oficiales

En poco más de dos años y medio, la Argentina registró 22.249 intentos de suicidios, un promedio de casi 24 hechos por día, es decir, uno por hora. La cifra surge del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) y vuelve a poner en agenda una problemática de salud pública de notificación obligatoria, cuyo abordaje temprano es clave para la prevención.

El relevamiento comprende el período entre el 1° de abril de 2023 y el 31 de octubre de 2025, un total de 944 días. En comparación con el informe de junio pasado, cuando se contabilizaban cerca de 22 intentos diarios, los números muestran un incremento. Sin embargo, los especialistas aclaran que no está del todo claro si el aumento responde a una suba real de los casos o a una mejora en los sistemas de registro y notificación.

Del total de intentos notificados, el 95% no tuvo un desenlace fatal (20.928 casos), mientras que el 5% sí terminó en muerte (1.218). Según el informe, esto equivale a 17,2 intentos no fatales por cada suicidio consumado.

La distribución por sexo muestra una particularidad central: las mujeres concentran el 61% de los intentos (13.484 casos), pero los varones presentan un riesgo mucho mayor de muerte. Mientras que en mujeres el 2,1% de los intentos tiene resultado mortal, en varones esa proporción asciende al 10,8%, es decir, cinco veces más.

>> Leer más: Salud mental: advierten un notorio incremento de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía digital

Jóvenes y adolescentes, el grupo más afectado

Por edad, la mayor cantidad de intentos se concentra en adolescentes y adultos jóvenes, especialmente entre los 15 y los 34 años. Las tasas más elevadas se registran en los grupos de 15 a 19 años (124 casos cada 100.000 habitantes) y 20 a 24 años (114 cada 100.000).

El informe subraya que, salvo en mayores de 65 años, las tasas más altas de intentos corresponden a mujeres en todos los grupos etarios. En particular, el grupo femenino de 15 a 19 años duplica la tasa de los varones de la misma edad, lo que lo convierte en el segmento más vulnerable en términos de intentos.

Cómo y dónde ocurren los intentos

La sobreingesta de medicamentos es la modalidad más frecuente, con el 46,5% de los casos. En mujeres, este método asciende a casi el 60%, mientras que en varones llega al 27%. Entre los hombres predomina el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (39%), modalidad que en mujeres ocupa el tercer lugar.

El uso de objetos cortantes representa el 16% de los intentos y muestra proporciones similares en ambos sexos.

En cuanto al lugar, la mayoría de los episodios ocurre en el hogar (85,7%), seguido de la vía pública (9,5%). En menor medida se registran casos en instituciones residenciales, lugares de trabajo, establecimientos de salud y educativos.

>>Leer más: ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

Antecedentes y factores asociados

Los antecedentes relevados son heterogéneos, aunque dos concentran cerca del 20% cada uno: diagnóstico previo de salud mental y antecedentes de intentos de suicidio. Les siguen factores vinculados al consumo problemático de sustancias, principalmente alcohol (13%) y cocaína (12%), además de enfermedades crónicas.

En el período 2024-2025, más de la mitad de las personas que intentaron suicidarse (54,7%) requirieron internación, y dentro de ese grupo, el 5,1% ingresó a cuidados intensivos, según los datos disponibles.

Cuando el intento termina en muerte

Al focalizar en los casos con desenlace fatal, el perfil cambia. El 76% corresponde a varones, principalmente del grupo de 25 a 29 años, donde se registran las tasas más altas (5 muertes cada 100.000 habitantes). En todas las edades —salvo entre los 10 y 14 años—, los varones presentan tasas superiores a las mujeres.

En edades avanzadas, especialmente entre los 70 y los 89 años, las tasas de suicidio mortal en varones aumentan de forma sostenida. El BEN explica que, al tratarse de una población más reducida, el impacto proporcional de cada caso es mayor.

En cuanto a los métodos con resultado fatal, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación predomina en ambos sexos (75%). En segundo lugar aparece la sobreingesta de medicamentos en mujeres (11%) y el uso de armas de fuego en varones (14%).

Un problema que requiere prevención sostenida

Desde el Ministerio de Salud remarcan que la difusión de estos datos no busca generar alarma, sino promover estrategias de prevención, detección temprana y acceso oportuno a la atención en salud mental. El suicidio y sus intentos continúan siendo uno de los desafíos sanitarios más complejos, atravesado por factores sociales, económicos, culturales y personales.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien cercano necesita asistencia, en Argentina está disponible la Línea 1412 (atención gratuita y confidencial, las 24 horas) y los servicios de guardia de hospitales públicos.

Noticias relacionadas
El accidente sucedió en un café de Belgrano. Captura de TV

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

anmat alerto por un tornillo falsificado utilizado en cirugias traumatologicas

Anmat alertó por un tornillo falsificado utilizado en cirugías traumatológicas

una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

palermo: tomaba una gaseosa en un bar y le cayo una ventana de vidrio en la cabeza

Palermo: tomaba una gaseosa en un bar y le cayó una ventana de vidrio en la cabeza

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Lo último

Las primeras palabras de Gabriel Arias en el Parque: Hay que vivir para Newells

Las primeras palabras de Gabriel Arias en el Parque: "Hay que vivir para Newell's"

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

La provincia decidió donar los anteojos a través de instituciones a partir del decomiso en una causa penal sobre estafas

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario
Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Ovación
Newells: Orsi y Gómez quieren un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Orsi y Gómez quieren "un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto"

Newells: Orsi y Gómez quieren un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto

Newell's: Orsi y Gómez quieren "un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto"

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

Policiales
Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

La Ciudad
Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani
Política

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

Del kuka al mandril: ranking de los agravios de Milei en redes
Política

Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei en redes

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet
El Mundo

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario
Policiales

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso
Policiales

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil
La Región

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector
La Ciudad

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord
La Ciudad

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
Policiales

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable