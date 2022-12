Los usuarios de Twitter votaron contra Elon Musk y pidieron su renuncia

Musk, que compró Twitter por 44.000 millones de dólares, dijo antes de que se cerrara la encuesta que acataría el resultado.

El magnate de la tecnología, que también es dueño de Tesla y Space X, se ha enfrentado a muchas críticas desde que se hizo cargo de la famosa red del pajarito.

Musk no ha hecho ningún comentario desde que se cerró la encuesta. Aunque dimitiera como consejero delegado, seguiría siendo el propietario de Twitter.

Más de 17,5 millones de usuarios votaron en la encuesta del lunes, con un 42,5% de votos en contra de la dimisión de Musk.

En el pasado, Musk ha obedecido las encuestas de Twitter. Le gusta citar la frase "vox populi, vox dei", que en latín significa "la voz del pueblo es la voz de Dios".

Un antiguo empleado de Twitter, que abandonó la empresa recientemente, dijo a la BBC que Musk estaba "demostrando ser el tonto incompetente que todos sabíamos que era".

Inversores nerviosos, ¿la clave del asunto?

twitter.jpg Twitter pierde anunciantes por los cambios que introdujo el nuevo propietario de la compañía Elon Musk.

Hablando bajo condición de anonimato, añadieron: "Sus inversores seguramente están viendo esto ahora y cuestionando si él era el caballo correcto para apostar".

"Imagino que está recibiendo presiones de los inversores para que dimita y está utilizando esta encuesta para que parezca que sigue la voluntad de la gente en lugar de la voluntad de los que pagan sus facturas". Musk está en apuros financieros con Twitter, desde que ofreció la enorme suma de 44.000 millones de dólares por la compañía, que para los expertos del mercado no vale más de 25 mil millones. Musk se arrepintió de su oferta, realizada en mayo, pero un juez lo obligó a cumplirla.

Minutos antes de que se cerrara la encuesta, el fundador de la bolsa de criptomonedas Binance respondió a Musk diciendo que debería "mantener el rumbo" y no dimitir. Se cree que Changpeng Zhao es uno de los varios inversores de Twitter y en mayo declaró que había respaldado la toma de posesión de Musk con una inversión de 500 millones de dólares.

Entre los inversores se encuentran grandes empresas como Fidelity, conocida por gestionar cuentas de jubilación, y Sequoia Capital, que ha respaldado a otras empresas tecnológicas como Apple, Google y Airbnb.

Se cree que otros son el cofundador de Oracle y amigo de Musk, Larry Ellison, el fondo soberano Qatar Holding y el príncipe saudí Alwaleed bin Talal.

El avión privado de Musk parece estar regresando de la Copa del Mundo en Qatar, donde fue fotografiado en la final junto al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, el domingo.

Dan Ives, analista senior de renta variable de Wedbush Securities, dijo a la BBC antes de que se cerrara la votación que creía que la votación acabaría poniendo fin al reinado de Musk como CEO y consejero delegado de Twitter, y que probablemente nombraría a un nuevo consejero delegado temporal "en las próximas 24 horas".

Desde que Musk compró Twitter se han producido numerosos cambios polémicos. Ha despedido a casi la mitad de su plantilla y ha intentado poner en marcha la función de verificación de pago de Twitter antes de ponerla en pausa. Esta función se relanzó la semana pasada.

También ha sido criticado por su enfoque de la moderación de contenidos, y grupos de defensa de las libertades civiles lo acusan de tomar medidas que aumentarán la incitación al odio y la desinformación.

El viernes, Musk fue condenado por las Naciones Unidas y la Unión Europea por la decisión de Twitter de suspender a periodistas que cubren la red social. La ONU tuiteó que la libertad de prensa "no es un juguete", mientras que la UE amenazó a Twitter con sanciones.

Tras iniciar la encuesta, Musk tuiteó: "Como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas, ya que podrías conseguirlo". Y añadió más tarde: "Los que quieren el poder son los que menos se lo merecen".

Otras plataformas, prohibidas

Twitter eliminó este lunes su controvertida política que prohibía los enlaces a otras plataformas sociales. La decisión se da 24 horas después del anuncio. El domingo, Twitter comunicó: “Sabemos que muchos de nuestros usuarios podrían estar activos en otras plataformas de redes sociales; sin embargo, de aquí en adelante, Twitter ya no permitirá la promoción gratuita en Twitter de plataformas específicas de redes sociales”, manifestó la empresa en un comunicado publicado el domingo. Las plataformas prohibidas incluían sitios web de gran popularidad, como Facebook e Instagram, y los nuevos rivales Mastodon, Tribel, Nostr, Post y Truth Social, propiedad del expresidente Donald Trump. Twitter no dio explicaciones de por qué su lista negra incluía a esos siete sitios web, pero no a otros como Parler, TikTok y LinkedIn.

Twitter también había prohibido las promociones de plataformas de gestión de enlaces como Linktree, que algunas personas utilizan para mostrar dónde pueden ser halladas en distintas redes sociales y otros sitios web. Esto sucedió mientras Elon Musk asistía a la final del Mundial de Qatar, en el que la Argentina se coronó campeona al ganarle a Francia por penales. Ahora, llegó la macha atrás con la decisión. Otra más en la corta historia de Elon Musk al frente de la red social.