Twitter prohíbe publicar vínculos hacia Facebook, Instagram y Mastodon

Los usuarios de Twitter ya no podrán publicar vínculos hacia sitios de redes sociales rivales, incluidas las que la compañía describió como "plataformas prohibidas": Facebook, Instagram y Mastodon.

Relatos de la ansiedad invaden Twitter con el hashtag "No puedo más, loco"

"Sabemos que muchos de nuestros usuarios podrían estar activos en otras plataformas de redes sociales. Sin embargo, de aquí en adelante, Twitter ya no permitirá la promoción gratuita en Twitter de plataformas específicas de redes sociales", manifestó la empresa en un comunicado.

Las plataformas prohibidas incluyen sitios web de gran popularidad, como Facebook e Instagram, y los nuevos rivales Mastodon, Tribel, Nostr, Post y Truth Social, propiedad del ex presidente Donald Trump. Twitter no dio explicaciones de por qué su lista negra incluía a esos siete sitios web pero no a otros como Parler, TikTok y LinkedIn.