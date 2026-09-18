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Asignación por Matrimonio de Ansés: cuánto se paga y quiénes pueden acceder

Existe una ayuda económica que ciertos grupos pueden solicitar y se relaciona con el matrimonio. Los detalles, en esta nota

18 de septiembre 2026 · 15:21hs
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Anses ofrece un beneficio económico para quienes contraen  matrimonio

Anses ofrece un beneficio económico para quienes contraen  matrimonio

Entre las Asignaciones de Pago Único de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), se encuentra una prestación particular, destinada a las parejas que contraen matrimonio y cumplen una serie de requisitos determinados.

Se trata de la Asignación Familiar por Matrimonio, un beneficio económico de $134.430 por cónyuge que puede cobrarse dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el matrimonio, siempre y cuando se cumpla con las exigencias de Ansés. Este beneficio forma parte del mismo esquema en el que se encuentran los beneficios por Nacimiento y por Adopción.

Para acceder a él, los titulares deben realizar un trámite sencillo que puede llevarse a cabo de forma virtual o presencial. Asimismo, es preciso que el matrimonio esté acreditado en la base de datos de Ansés.

>>Leer más: Anses actualizó los topes para acceder al SUAF: cómo quedaron los montos

Quiénes pueden cobrar la Asignación Familiar por Matrimonio

La Asignación Familiar por Matrimonio está destinada a:

  • Trabajadores registrados (SUAF).
  • Titulares de la Prestación por Desempleo.
  • Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
  • Trabajadores de temporada.
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

La asignación puede ser cobrada por ambos cónyuges, siempre y cuando ambos cumplan con los requisitos exigidos.

Requisitos para acceder a la Asignación Familiar por Matrimonio

Para cobrar este beneficio, se deben cumplir con cuatro requisitos básicos:

  • El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de Ansés.
  • Estar dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el matrimonio.
  • Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del matrimonio.
  • En el caso de trabajadores en relación de dependencia, deben contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.

En septiembre, el tope individual se ubica en $3.157.449 mensuales, mientras que el ingreso máximo permitido para todo el grupo familiar es de $6.314.898.

>>Leer más: Jubilados de Ansés: cómo acceder a los descuentos en supermercados

Documentación requerida e inicio del trámite

Los interesados en comenzar el trámite deben contar con:

  • DNI de ambos.
  • Partida o acta de matrimonio

Este trámite se realiza de manera presencial con turno previo en una oficina de Ansés, o bien, a través del canal de Atención Virtual de Ansés, al que se accede con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los documentos deben ser presentados al momento de solicitar la prestación. Una vez desarrollado el proceso de verificación de los requisitos, los beneficiarios recibirán el pago de la prestación.

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