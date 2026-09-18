Asignación por Matrimonio de Ansés: cuánto se paga y quiénes pueden acceder

Entre las Asignaciones de Pago Único de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), se encuentra una prestación particular, destinada a las parejas que contraen matrimonio y cumplen una serie de requisitos determinados.
Existe una ayuda económica que ciertos grupos pueden solicitar y se relaciona con el matrimonio. Los detalles, en esta nota
Entre las Asignaciones de Pago Único de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), se encuentra una prestación particular, destinada a las parejas que contraen matrimonio y cumplen una serie de requisitos determinados.
Se trata de la Asignación Familiar por Matrimonio, un beneficio económico de $134.430 por cónyuge que puede cobrarse dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el matrimonio, siempre y cuando se cumpla con las exigencias de Ansés. Este beneficio forma parte del mismo esquema en el que se encuentran los beneficios por Nacimiento y por Adopción.
Para acceder a él, los titulares deben realizar un trámite sencillo que puede llevarse a cabo de forma virtual o presencial. Asimismo, es preciso que el matrimonio esté acreditado en la base de datos de Ansés.
La Asignación Familiar por Matrimonio está destinada a:
La asignación puede ser cobrada por ambos cónyuges, siempre y cuando ambos cumplan con los requisitos exigidos.
Para cobrar este beneficio, se deben cumplir con cuatro requisitos básicos:
En septiembre, el tope individual se ubica en $3.157.449 mensuales, mientras que el ingreso máximo permitido para todo el grupo familiar es de $6.314.898.
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Los interesados en comenzar el trámite deben contar con:
Este trámite se realiza de manera presencial con turno previo en una oficina de Ansés, o bien, a través del canal de Atención Virtual de Ansés, al que se accede con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Los documentos deben ser presentados al momento de solicitar la prestación. Una vez desarrollado el proceso de verificación de los requisitos, los beneficiarios recibirán el pago de la prestación.