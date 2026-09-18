La Capital | Información General | WhatsApp

Fallas en WhatsApp: cómo solucionar problemas para enviar o recibir mensajes

La entrega y recepción de mensajes puede fallar por diversas causas. Cómo detectar los motivos y cómo solucionarlo

18 de septiembre 2026 · 19:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
WhatsApp es una de las plataformas más utilizadas para comunicarse.

WhatsApp es una de las plataformas más utilizadas para comunicarse.

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a la hora de comunicarse por teléfono. Tanto los mensajes personales como los laborales suelen enviarse y recibirse a través de la plataforma. Es por esto que, cuando surge una falla, rápidamente genera frustración y despierta la necesidad de resolverla con urgencia.

Hay distintos motivos por los que un usuario puede tener problemas en las comunicaciones por WhatsApp. A veces, la dificultad está en el envío y otras en la recepción. Pero afortunadamente, con una serie de pasos, se puede resolver la falla.

Este tipo de problemas suele relacionarse con la conexión a internet, los permisos de la aplicación o la configuración del dispositivo. Para resolver la situación, es preciso identificar la causa por la que WhatsApp está fallando.

>> Leer más: WhatsApp: cómo mantener una cuenta personal y una de negocios en el mismo teléfono

Los motivos más frecuentes por los que falla WhatsApp

Los problemas en el envío y recepción de mensajes pueden tener su origen en diferentes causas:

  • Problemas de conexión: cuando falla la conexión a internet por parte de tu dispositivo o el de tu contacto
  • Teléfono apagado: si el destinatario tiene su teléfono apagado, sin cobertura o fuera de servicio, no podrá recibir los mensajes
  • Teléfonos sin datos móviles: cuando los contactos intentan comunicarse en zonas sin conexión Wifi, necesitan contar con buena cobertura de datos móviles. De lo contrario, no se podrán enviar ni recibir mensajes
  • Notificaciones desactivadas: cuando un usuario desactiva las notificaciones o no abre WhatsApp
  • Bloqueo: si las fallas sólo aparecen mediante el intento de comunicación con un contacto específico, puede darse que el destinatario del mensaje haya bloqueado al contacto que se quiere comunicar con él

Si el problema está en el envío, los mensajes envíados aparecerán con un reloj, indicando que aún no se han enviado sino que están en espera hasta que el contacto obtenga mejor señal o vuelva a abrir la aplicación. Si la falla está en la recepción, el usuario verá sus mensajes con una sola tilde, lo que significa que se enviaron correctamente pero no han llegado al destinatario.

>> Leer más: Cómo vincular la cuenta de WhatsApp con la de Gmail para mayor seguridad

Cómo solucionar los problemas en el envío y recepción de mensajes

  • Actualizar la versión de WhatsApp

Desde la tienda de aplicaciones, sea Google Play en Android o App Store en iOS, hay que buscar la aplicación WhatsApp y asegurarse de tener descargada la última versión disponible. Si se ofrece la opción de actualizarla, es porque no está descargada la versión más reciente. Las actualizaciones mejoran el funcionamiento de la aplicación, corrigen errores y mejoran la compatibilidad y seguridad.

  • Verificar la conexión a internet

A veces parece que la zona ofrece cobertura Wifi pero no siempre el celular está efectivamente conectado a la red. En ese caso, se debe revisar que el dispositivo tenga acceso a conexión Wifi o cuente con datos móviles. A veces el problema está en la zona, que puede tener mala señal. Si ninguna de las demás aplicaciones carga, es un problema de la conexión y no específicamente de WhatsApp. En caso de tener acceso al router, se puede reiniciar para mejorar su alcance. Si hay otra red disponible se puede probar con esa alternativa.

  • Reiniciar el teléfono

A veces el teléfono necesita reiniciarse para establecer correctamente la conexión. Reiniciar el dispositivo o apagarlo, esperar 30 segundos y volver a encenderlo puede mejorar las fallas temporales y restablecer las conexiones.

  • Revisar los permisos y la configuración

A veces, sin querer, los usuarios rechazan permisos que la aplicación solicita para funcionar. Para corroborar que WhatsApp cuenta con los permisos necesarios, hay que ingresar en los ajustes del teléfono y verificar que la aplicación tenga permitido el acceso a internet, al almacenamiento y a los contactos. Puede ser que si alguno está apagado, la aplicación esté fallando o limitando sus funciones.

  • Guardar los números con el código de área

Para guardar correctamente los contactos y poder encontrarlos en la aplicación, es aconsejable agendarlos en formato completo, incluyendo el código de país. Esto es fundamental especialmente para contactos internacionales. El código de área hace que WhatsApp los reconozca mejor y pueda conectarse con ellos con facilidad.

Noticias relacionadas
Las cuentas de WhatsApp y Gmail se pueden vincular para reforzar la seguridad

Cómo vincular la cuenta de WhatsApp con la de Gmail para mayor seguridad

mirtha legrand tuvo una recaida y volvio a ser internada

Mirtha Legrand tuvo una recaída y volvió a ser internada

Anses ofrece un beneficio económico para quienes contraen  matrimonio

Asignación por Matrimonio de Ansés: cuánto se paga y quiénes pueden acceder

Los traslados programados de Pami ayudan a los juilados a concurrir a sus consultas médicas

Traslados programados de Pami: cómo funcionan y cómo solicitarlos

Ver comentarios

Las más leídas

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Lo último

Fallas en WhatsApp: cómo solucionar problemas para enviar o recibir mensajes

Fallas en WhatsApp: cómo solucionar problemas para enviar o recibir mensajes

El remo de Rosario volvió a cosechar medallas en los Juegos Suramericanos

El remo de Rosario volvió a cosechar medallas en los Juegos Suramericanos

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

La firma Adient había adelantado la decisión en mayo y la próxima semana será la última en la que tenga actividad en Argentina. Pasará a importar desde Brasil
Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos
Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches
La ciudad

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación
Policiales

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario
La Ciudad

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand
Zoom

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados
La Ciudad

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Ovación
Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: Esto va a ser un antes y un después

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: "Esto va a ser un antes y un después"

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: Esto va a ser un antes y un después

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: "Esto va a ser un antes y un después"

Newells y Platense, a puertas cerradas: la razón por la que no habrá hinchas del Calamar

Newell's y Platense, a puertas cerradas: la razón por la que no habrá hinchas del Calamar

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Policiales
Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos
Policiales

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

Derriban dos búnkeres en Rosario y ya suman 145 en la provincia

Derriban dos búnkeres en Rosario y ya suman 145 en la provincia

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

La Ciudad
La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario
La Ciudad

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2012

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2012

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia
La Ciudad

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles
Información General

El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles

Cocaína en un niño: un marco de vulnerabilidad que llevó a detener a los padres

Por Martín Stoianovich
Policiales

Cocaína en un niño: un marco de vulnerabilidad que llevó a detener a los padres

Luján anticipará la visita del Papa León XIV en Argentina con el Foro de Ciudades Marianas
Información general

Luján anticipará la visita del Papa León XIV en Argentina con el Foro de Ciudades Marianas

La carrera de ingeniería agronómica de la UNR fue reconocida por su excelencia académica
Agro

La carrera de ingeniería agronómica de la UNR fue reconocida por su excelencia académica

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río
La Ciudad

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un Sunset en el Cristo
La Región

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un "Sunset en el Cristo"

El trigo entra en zona de riesgo: 160.000 hectáreas ya están regulares por falta de agua
Agro

El trigo entra en zona de riesgo: 160.000 hectáreas ya están regulares por falta de agua

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado
La Ciudad

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado

El gobierno dispuso que Casa Militar centralice el control de la Quinta de Olivos
Política

El gobierno dispuso que Casa Militar centralice el control de la Quinta de Olivos

El gaucho narco: avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante
Policiales

El "gaucho narco": avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5 %
Economía

El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5 %

Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos
Policiales

Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son
La Ciudad

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes
Economía

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión
Economía

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales
Política

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales