Fallas en WhatsApp: cómo solucionar problemas para enviar o recibir mensajes

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a la hora de comunicarse por teléfono. Tanto los mensajes personales como los laborales suelen enviarse y recibirse a través de la plataforma. Es por esto que, cuando surge una falla, rápidamente genera frustración y despierta la necesidad de resolverla con urgencia.

Hay distintos motivos por los que un usuario puede tener problemas en las comunicaciones por WhatsApp. A veces, la dificultad está en el envío y otras en la recepción. Pero afortunadamente, con una serie de pasos, se puede resolver la falla.

Este tipo de problemas suele relacionarse con la conexión a internet, los permisos de la aplicación o la configuración del dispositivo. Para resolver la situación, es preciso identificar la causa por la que WhatsApp está fallando.

Los motivos más frecuentes por los que falla WhatsApp

Los problemas en el envío y recepción de mensajes pueden tener su origen en diferentes causas:

Problemas de conexión: cuando falla la conexión a internet por parte de tu dispositivo o el de tu contacto

cuando falla la conexión a internet por parte de tu dispositivo o el de tu contacto Teléfono apagado: si el destinatario tiene su teléfono apagado, sin cobertura o fuera de servicio, no podrá recibir los mensajes

si el destinatario tiene su teléfono apagado, sin cobertura o fuera de servicio, no podrá recibir los mensajes Teléfonos sin datos móviles: cuando los contactos intentan comunicarse en zonas sin conexión Wifi, necesitan contar con buena cobertura de datos móviles. De lo contrario, no se podrán enviar ni recibir mensajes

cuando los contactos intentan comunicarse en zonas sin conexión Wifi, necesitan contar con buena cobertura de datos móviles. De lo contrario, no se podrán enviar ni recibir mensajes Notificaciones desactivadas: cuando un usuario desactiva las notificaciones o no abre WhatsApp

cuando un usuario desactiva las notificaciones o no abre WhatsApp Bloqueo: si las fallas sólo aparecen mediante el intento de comunicación con un contacto específico, puede darse que el destinatario del mensaje haya bloqueado al contacto que se quiere comunicar con él

Si el problema está en el envío, los mensajes envíados aparecerán con un reloj, indicando que aún no se han enviado sino que están en espera hasta que el contacto obtenga mejor señal o vuelva a abrir la aplicación. Si la falla está en la recepción, el usuario verá sus mensajes con una sola tilde, lo que significa que se enviaron correctamente pero no han llegado al destinatario.

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Cómo solucionar los problemas en el envío y recepción de mensajes

Actualizar la versión de WhatsApp

Desde la tienda de aplicaciones, sea Google Play en Android o App Store en iOS, hay que buscar la aplicación WhatsApp y asegurarse de tener descargada la última versión disponible. Si se ofrece la opción de actualizarla, es porque no está descargada la versión más reciente. Las actualizaciones mejoran el funcionamiento de la aplicación, corrigen errores y mejoran la compatibilidad y seguridad.

Verificar la conexión a internet

A veces parece que la zona ofrece cobertura Wifi pero no siempre el celular está efectivamente conectado a la red. En ese caso, se debe revisar que el dispositivo tenga acceso a conexión Wifi o cuente con datos móviles. A veces el problema está en la zona, que puede tener mala señal. Si ninguna de las demás aplicaciones carga, es un problema de la conexión y no específicamente de WhatsApp. En caso de tener acceso al router, se puede reiniciar para mejorar su alcance. Si hay otra red disponible se puede probar con esa alternativa.

Reiniciar el teléfono

A veces el teléfono necesita reiniciarse para establecer correctamente la conexión. Reiniciar el dispositivo o apagarlo, esperar 30 segundos y volver a encenderlo puede mejorar las fallas temporales y restablecer las conexiones.

Revisar los permisos y la configuración

A veces, sin querer, los usuarios rechazan permisos que la aplicación solicita para funcionar. Para corroborar que WhatsApp cuenta con los permisos necesarios, hay que ingresar en los ajustes del teléfono y verificar que la aplicación tenga permitido el acceso a internet, al almacenamiento y a los contactos. Puede ser que si alguno está apagado, la aplicación esté fallando o limitando sus funciones.

Guardar los números con el código de área

Para guardar correctamente los contactos y poder encontrarlos en la aplicación, es aconsejable agendarlos en formato completo, incluyendo el código de país. Esto es fundamental especialmente para contactos internacionales. El código de área hace que WhatsApp los reconozca mejor y pueda conectarse con ellos con facilidad.