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Mirtha Legrand tuvo una recaída y volvió a ser internada

Está en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, donde había recibido el alta hace cinco días

18 de septiembre 2026 · 16:59hs
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Mirtha Legrand tuvo una recaída y volvió a ser internada

Mirtha Legrand fue ingresada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei donde, hace sólo cinco días, había sido dada de alta tras permanecer casi una semana internada por un cuadro de bronquitis del que evolucionó favorablemente.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, la diva “entró por guardia” al sanatorio, se encuentra en proceso de “evaluación” por parte de los profesionales de la salud y su situación habría “empeorado a causa de una recaída gripal”.

Desde el momento del alta, se supo que la diva no regresaría a su trabajo habitual de manera inmediata porque continuaría el proceso de recuperación en su domicilio, por lo que en la siguiente emisión de su programa será reemplazada por su nieta, Juana Viale.

El cuadro de salud de la legendaria presentadora atravesó un momento delicado luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis, por lo que fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Por tanto, Legrand había sido dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.

El alta llegó además después de que el último parte médico difundido por el sanatorio destacara su buena evolución respiratoria y su participación activa en el tratamiento.

La familia y el entorno de la conductora habían transmitido tranquilidad durante los días de internación, mientras Mirtha permanecía acompañada y en contacto con sus allegados.

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