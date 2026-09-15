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La Policía de Johannesburgo emitió un alerta por un presunto asesino en serie

Este martes otra vez apareció el cuerpo semidesnudo de una mujer. Sudáfrica tiene un promedio de 45 crímenes diarios y una de las tasas de femicidio más altas del mundo

15 de septiembre 2026 · 21:06hs
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La Policía de Johannesburgo emitió un alerta por un presunto asesino en serie

El crimen de una mujer en la zona este de Johannesburgo, en Sudáfrica, encendió la alarmas en la Policía: en un área bastante acotada aparecieron cuatro cuerpos sin vida en menos de una semana, que se elevan a siete en más de un mes, todos con víctimas femeninas y características similares. Las autoridades aún no quieren confirmar la posibilidad de que esté actuando un asesino en serie, pero advirtieron sobre "similitudes suficientemente preocupantes" y lanzaron una advertencia a la población en general y a las mujeres en particular.

De esta manera, la Policía deslizó que los casos podrían estar vinculados, aunque no confirmó si son obra del mismo asesino.

El Servicio de Policía de Sudáfrica (Saps) emitió una advertencia pública para que las mujeres sean cautelosas al realizar actividades como salir a correr en la zona. “Si bien las investigaciones siguen en curso y el Saps no confirmó en esta etapa que las muertes estén vinculadas a un asesino en serie, las similitudes son lo suficientemente preocupantes como para que la Policía emita una advertencia pública e intensifique las investigaciones”, señaló la portavoz policial Athlenda Mathe.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo que ordenó a las autoridades policiales que prioricen las investigaciones por los asesinatos.

“He ordenado que estos casos sean priorizados y que no se deje piedra sin mover para llevar ante la Justicia a los responsables. Nuestras agencias de seguridad están realizando este trabajo en colaboración con los ciudadanos, de quienes dependemos para cualquier información que pueda ayudar a poner fin a estos ataques contra las mujeres”, indicó.

El alerta policial se disparó tras el hallazgo de un cuerpo en la zona de Kwa-Thema, a poco más de 30 kilómetros de Kempton Park. La víctima fue encontrada completamente desnuda y en un avanzado estado de descomposición.

Menos de 24 horas antes se había encontrado otro cuerpo en Olifantsontein, a unos 18 kilómetros de Kempton Park. El sábado se encontró el cuerpo semidesnudo de una corredora de 38 años, Elizabeth 'Tsontso' Moselakgomo, que había desaparecido la semana pasada cuando salió a hacer ejercicio en Kempton Park.

Sudáfrica enfrenta desde hace tiempo una oleada de crímenes violentos, en particular contra mujeres y niños. El país registró 5.427 asesinatos entre abril y julio —un promedio de 45 diarios—, según las estadísticas de criminalidad más recientes. Las tasas de femicidio en Sudáfrica se encuentran entre las más altas del mundo, de acuerdo con la agencia de la ONU para la igualdad de género: un estudio en 2022 determinó que más del 35 % de las mujeres adultas sudafricanas había sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida.

La Comisión para la Igualdad de Género pidió una acción preventiva urgente, incluida una auditoría de seguridad de las zonas afectadas en la que participen la Policía, funcionarios municipales, autoridades de transporte y estructuras comunitarias de seguridad. Indicó que la auditoría debería evaluar la iluminación, la vigilancia, las rutas peatonales y de transporte público, los espacios descuidados, la visibilidad policial y el acceso a asistencia de emergencia.

“No debería ser necesario que maten a mujeres para que un área reciba mayor atención”, expresó Javu Baloyi, portavoz de la comisión.

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