En los trabajos se invirtieron más de 223 millones de pesos para renovar la infraestructura, mejorar la accesibilidad, la iluminación y sumar nuevos espacios

El gobierno de la provincia de Santa Fe inauguró este miércoles la reforma integral del Centro de Salud San Fernando, ubicado en Granadero Baigorria. La obra demandó una inversión de $ 223.428.174,26 y forma parte del plan de recuperación y fortalecimiento de los efectores del primer nivel de atención.

En el marco de la actividad, también se montó un dispositivo del programa Santa Fe Acá, a través del cual los vecinos pudieron acceder a diferentes servicios y realizar gestiones, acercando la presencia del Estado provincial al territorio.

La intervención en el efector permitió renovar y refuncionalizar el edificio, mejorando su infraestructura, accesibilidad, iluminación y ventilación, para brindar una atención más confortable y garantizar mejores espacios para los trabajadores de la salud.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó la actividad, donde aseguró que “el gobernador Maximiliano Pullaro nos impulsa a que fortalezcamos la salud pública. Y cuando esas decisiones políticas van acompañadas de un anclaje territorial en las necesidades de la gente, lo que estamos generando son actos de justicia, nada más y nada menos”.

“Si esto es gobernar, si esto es hacer política, bienvenidos todos a la política de gestión, a la política de acciones de justicia y a la política de derechos. De eso se trata el trabajo que realizamos desde el gobierno de la provincia, buscando acuerdos y transformándolos en resultados concretos para la gente”, agregó la ministra. Y aseguró que “es muy gratificante poder garantizar espacios dignos a los equipos de salud que hacen un gran trabajo y demuestran un enorme compromiso”.

A su turno, el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, destacó que la inauguración del efector es producto del trabajo en conjunto “entre el municipio y la decisión política del gobernador, de la ministra y su equipo”.

“Cuando las distintas instancias del Estado trabajan juntas, podemos dar respuestas concretas y mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, finalizó el intendente.

Participaron de la actividad, el subsecretario de Gestión Territorial Centro-Sur, Marcelo Krenz; la directora de la Región de Salud - Nodo Rosario, Rosa Dutto; el coordinador del programa Santa Fe Acá, Lucas Linch y la presidenta del Concejo Municipal de Granadero Baigorria, Gisela Daponte.

Las obras en detalle

El secretario de Participación Social, Lisandro Vaccaro, señaló que las obras reflejan un sello de la gestión del gobernador Pullaro, “ya que las promesas que se hacen, se cumplen”.

“La refuncionalización de este efector se suma a tantos otros que viene realizando el Gobierno de Santa Fe. En este caso, la reforma integral nos posibilitó ganar nuevos espacios para el centro de salud, inclusive un baño con accesibilidad”, afirmó el secretario.

Los trabajos comprendieron una intervención integral del edificio, con tareas de pintura exterior e interior, reparación de humedades en los cimientos y de grietas en los cielorrasos, además del reemplazo de pisos y la renovación de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de datos.

También se colocaron nuevas puertas y ventanas para mejorar la accesibilidad a los consultorios y adecuar los distintos espacios. Se incorporaron rejas de seguridad, muebles fijos y mobiliario destinado a los consultorios y sectores de trabajo. Asimismo, los espacios de enfermería, vacunatorio y office se optimizaron con ventilación natural y mejor iluminación. Como parte del proceso de modernización, el centro contará además con conexión a la red provincial de fibra óptica.

Finalmente, el coordinador de Atención Primaria, Juan Pedro Bonifazzi aseguró que “el gobierno provincial fortalece la atención primaria para que cada vecino y vecina de la ciudad cuente con un espacio de calidad donde atenderse”. Y recordó que “esta intervención se suma a otras mejoras que venimos realizando en la ciudad, como los trabajos en el centro de salud San Miguel y las próximas obras en el centro Lucía Lorenzo”.