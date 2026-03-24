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La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

El administrador del organismo, Jared Isaacman, confirmó que el objetivo prioritario será el asentamiento en la superficie lunar por sobre la estación en órbita

24 de marzo 2026 · 13:20hs
La a Nasa advirtió en los últimos días que los cambios en la órbita de la Luna podrían generar grandes inundaciones en la próxima década.  

La a Nasa advirtió en los últimos días que los cambios en la órbita de la Luna podrían generar grandes inundaciones en la próxima década.

 

Parece la trama de un film de ciencia ficción, pero no lo es. La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna. El anunció lo dio el administrador del organismo, Jared Isaacman, quien sostuvo este martes que los Estados Unidos priorizar á la edificación de una base habitable fija en la superficie de La Luna, postergando el desarrollo de la estación orbital conocida como Gateway.

El ambicioso plan, enmarcado en el programa Artemis, contará con una inversión estimada de 20.000 millones de dólares para los próximos siete años, con el propósito de establecer una ocupación permanente y no solo visitas esporádicas.

“El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse. Estados Unidos jamás volverá a renunciar a la Luna”, sentenció Isaacman durante la presentación del proyecto. Según explicó el funcionario, la agencia adoptará un modelo de ejecución similar al del programa Apolo.

>>Leer más: Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

El sitio elegido para este asentamiento es el Polo Sur lunar, una zona estratégica donde la presencia confirmada de hielo de agua en cráteres como Shackleton y Faustini permitirá sustentar la vida y las operaciones a largo plazo.

El cronograma oficial de la Nasa establece hitos próximos: el próximo primero de abril se lanzará la misión Artemis II, que llevará tripulación a orbitar el satélite por primera vez en más de medio siglo. Para 2027, se iniciará un puente logístico con viajes mensuales no tripulados para el transporte de suministros, mientras que el regreso efectivo de astronautas al suelo lunar está previsto para 2028 con las fases IV y V del programa.

>>Leer más: Día del Amigo: la historia del invento argentino que logró instalarse como efeméride

El horizonte final para que esta base esté plenamente operativa y habitable para estancias prolongadas se sitúa entre los años 2030 y 2035.

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