La historia detrás de la yerba mate viral que nació en TikTok y agotó stock en todo el país

Emocionada, la estadounidense compartió la noticia en X, ex Twitter, pero los “haters” no tardaron en llegar. “¿Cómo puede ser que una yankee produzca yerba mate? ”, era la acusación recurrente. Lo que no sabían, es que este ataque sólo traería cosas positivas para la marca.

“Después de 7 meses que empezamos Cósmico Yerba Mate, ya estamos en todos los sucursales de COTO!!!!!”, escribió Samantha Trottier en un posteo de X. Las críticas no tardaron en llegar, no fueron pocos los que se quejaron de que una estadounidense ingrese al mercado de la yerba mate. No obstante, el producto es cien por ciento “made in Argentina”: desde la yerba, que se cosecha y se empaca en Misiones, hasta el packaging, el cual se destaca por su diseño moderno y minimalista.