Ni Una Menos: a 11 años de la primera marcha, por qué se vuelve a movilizar el país

El movimiento surgió tras el femicidio de Chiara Páez. Este año el reclamo estará atravesado por el caso de Agostina Vega y el rechazo al proyecto sobre falsas denuncias

Este 3 de junio se cumplen 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos , el movimiento que nació en Argentina para reclamar el fin de los femicidios y las violencias de género. Como ocurre cada año desde 2015, miles de personas volverán a movilizarse en distintas ciudades del país para exigir políticas públicas de prevención, asistencia y protección para mujeres y diversidades.

La fecha recuerda la histórica movilización realizada el 3 de junio de 2015, que marcó un punto de inflexión en el debate público sobre la violencia machista en Argentina.

Ni Una Menos surgió tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su novio en la localidad santafesina de Rufino.

El crimen generó una fuerte conmoción social y motivó una convocatoria impulsada por periodistas, escritoras, artistas y organizaciones feministas que terminó convirtiéndose en una de las movilizaciones más importantes de la historia reciente del país.

Desde entonces, el reclamo se extendió a distintos países de América Latina y el 3 de junio quedó instalado como una fecha emblemática de lucha contra la violencia de género.

Qué reclaman este año

A once años de aquella primera marcha, las organizaciones sostienen que los femicidios continúan siendo una problemática estructural y advierten sobre el deterioro de las políticas públicas destinadas a prevenir las violencias machistas.

Entre los casos que atravesaron la convocatoria de este año aparece el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana.

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Durante la conferencia de prensa previa a la movilización, referentes de Ni Una Menos señalaron que el caso no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de una problemática persistente que sigue afectando a mujeres y adolescentes en todo el país.

También cuestionaron los discursos que niegan la existencia de la violencia de género y advirtieron sobre el cierre o debilitamiento de programas de asistencia y acompañamiento.

Los números detrás del reclamo

Según datos de la asociación civil La Casa del Encuentro, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.073 femicidios en Argentina.

La organización calcula además que durante ese período ocurrió un femicidio cada 31 horas.

Las estadísticas incluyen femicidios vinculados, transfemicidios y travesticidios registrados en todo el país.

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El rechazo al proyecto sobre falsas denuncias

Otro de los ejes de la movilización será el rechazo a los proyectos que buscan endurecer las sanciones por falsas denuncias.

Las organizaciones feministas cuestionan especialmente la iniciativa impulsada por la senadora nacional Carolina Losada y sostienen que ese tipo de propuestas pueden desalentar las denuncias de violencia de género.

"Después cuando una mujer va a denunciar no le creen o no le toman la denuncia", afirmó la activista feminista Lala Pasquinelli, creadora del proyecto Mujeres que no fueron Tapa.

Las movilizaciones convocadas por Ni Una Menos se realizarán este martes en plazas y espacios públicos de distintas ciudades argentinas.

A once años de la primera convocatoria, las organizaciones sostienen que el reclamo sigue vigente frente a una problemática que continúa cobrando víctimas y que, según afirman, requiere una respuesta sostenida por parte del Estado y de la sociedad.