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Movilidad eléctrica en Santa Fe: proponen tarifas diferencias e instalar más puestos de carga de vehículos

El diputado provincial Joaquín Blanco presentó dos proyectos de ley para acompañar el crecimiento del sector. Los usuarios podrán ahorrar hasta un 60% en la factura eléctrica en cargas residenciales.

3 de junio 2026 · 18:44hs
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El diputado provincial Joaquín Blanco en la Agroactiva. 

El diputado provincial Joaquín Blanco en la Agroactiva. 

El diputado provincial Joaquín Blanco presentó este miércoles, en Agroactiva, dos proyectos de ley orientados a apuntalar y acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica en Santa Fe. En ese marco, propuso tarifas diferenciadas que implicarían un ahorro de hasta el 60% para los usuarios y sumar más puestos para la carga de los vehículos que garanticen una red más accesible a lo largo de la provincia.

“Desde hace 10 años que apostamos e incentivamos el uso de este tipo de energías limpias para cuidar nuestro ambiente, reducir la contaminación auditiva y mejorar la salud pública”, expresó.

En el stand de Alvear en la exposición agroindustrial que se lleva adelante en Armstrong, el legislador presentó la creación de un Sistema Provincial de Infraestructura Energética Inteligente para la Electromovilidad y un Régimen Provincial de Tarifa para la Movilidad Eléctrica. Estuvo acompañado por el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, el intendente de Alvear, Carlos Pighin, y el especialista en movilidad, Maximiliano Neri.

“En el 2026 vamos a tener el récord de autos eléctricos patentados en la provincia de Santa Fe, con más de 3 mil nuevos vehículos. Estos proyectos buscan acompañar y fortalecer ese crecimiento de la movilidad eléctrica en nuestra región”, destacó Blanco, autor de la Ley 13.781, de promoción de movilidad eléctrica en la provincia, aprobada en 2018 y que ofrece el beneficio de exención del pago de patente por cinco años a los autos eléctricos e híbridos registrados en el territorio.

>>Leer más: La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

En ese sentido, Blanco resaltó que se busca dar una “señal clara con respecto a la tarifa” para bajar los costos de carga de los vehículos. “Toda persona que tenga un vehículo eléctrico que lo cargue en la red eléctrica desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, fines de semana o feriados, tendrá un descuento del 50% de la tarifa, lo que implicará, por ejemplo, que un auto podrá hacer 360 kilómetros gastando 8 mil pesos, a precios de hoy. El objetivo es que puedan hacer las cargas en una franja horaria que no compita con el comercio y la industria ni sobrecargue la demanda”, explicó.

Conjuntamente, el diputado provincial presentó un proyecto para garantizar que la red de carga sea accesible, interoperable y esté distribuida en todo el territorio provincial, promoviendo inversiones públicas y privadas. “Queremos que Santa Fe siga siendo pionera y quede a la vanguardia en transición energética y movilidad sustentable”, resaltó.

“Miles de autos duermen en estacionamientos privados en las grandes ciudades, por los que nos parece importante que puedan contar con puntos de carga, con la tarifa diferenciada. Al igual que lugares de concurrencia masiva como son estadios y shoppings. Apuntamos a un cambio de paradigma muy grande en la provincia porque la electromovilidad es lo que se viene y es una tecnología que ya estamos viendo en las calles. Legislativamente tenemos que acompañar ese crecimiento”, subrayó Blanco.

De igual forma, enfatizó que también “será un enorme desafío preparar a las escuelas técnicas para tener un servicio de postventa acorde y al sector autopartista para que pueda brindar los repuestos necesarios a estos vehículos”.

Por último, Blanco remarcó que “hay una buena expectativa para avanzar con estas ideas, porque el mundo va para ese lado y Santa Fe no se va a quedar atrás”. Y luego, concluyó: “La electromovilidad se va a convertir en una política de estado a largo plazo, y a través de las leyes buscamos brindar ese soporte, para que no se acomode el tema según el gobierno de turno y para que la ciudadanía confíe y se sume a esta innovación que nos va a beneficiar a todos”.

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