La Capital | Información General | Vaticano

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X desafía al Vaticano desde Suiza, Argentina e Italia

La facción conservadora rebelde fue excomulgada la semana pasada. "Los herejes son los otros", aseguró un seguidor porteño después de una nueva misa

Elisabetta Povoledo / New York Times

Por Elisabetta Povoledo / New York Times

6 de julio 2026 · 21:32hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Fraternidad Sacerdotal San Pío X desafía al Vaticano desde Suiza, Argentina e Italia

Cuando el Vaticano excomulgó la semana pasada al clero de una facción conservadora rebelde, lo que provocó el mayor cisma del catolicismo en décadas, también esperaba que los numerosos seguidores del grupo volvieran a la corriente principal de la Iglesia. En la mayoría de los casos eso no ocurrió: seguidores de la facción en Argentina, Italia y Suiza recibieron la sanción con rebeldía.

“No cambia nada”, dijo Blandine Guillaumin, de 42 años, maestra en una escuela dirigida por el grupo en Francia. Guillaumin afirmó que seguiría formando parte de la facción, llamada Fraternidad Sacerdotal San Pío X, incluso si el Vaticano cumpliera su amenaza de excomulgar a los fieles que se mantuvieran leales al grupo escindido.

>> Leer más: La ministra Pettovello fue recibida por el Papa León XIV en el Vaticano

Guillaumin aseveró: “Estamos seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios”. Afirmó que la fraternidad representa “el catolicismo puro y auténtico”, no así el Vaticano.

La actitud desafiante de Guillaumin personifica el punto culminante de un enfrentamiento de 56 años entre el Vaticano y la fraternidad, fundada en 1970 para protestar contra el giro modernizador de la Iglesia católica tras el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre 1962 y 1965.

Contra el Concilio Vaticano II

La fraternidad lamenta el cambio que el concilio introdujo en la forma de celebrar los oficios católicos. Aunque el concilio permitió a los sacerdotes celebrar misas en lenguas vernáculas, la fraternidad sigue haciéndolo en latín, con el argumento de que así se conserva un sentido de veneración y misterio. La fraternidad también rechaza la esencia de las enseñanzas del concilio, que "contradicen la doctrina milenaria" de la Iglesia.

Desde el Vaticano (incluyendo al Papa León XIV) aseguran que la fraternidad rompió con enseñanzas fundamentales de la Iglesia. León dijo el mes pasado que sus seguidores “se niegan a aceptar ciertos elementos fundamentales de la Iglesia”.

Misa porteña

En Buenos Aires, una congregación de la Fraternidad San Pío X se reunió para celebrar misa el jueves en una iglesia escondida en pleno centro porteño. “Al parecer, somos unos herejes separatistas”, dijo Thiago Berlanga, de 23 años, estudiante de economía.

Al igual que otros asistentes, Berlanga se indignó ante la orden de excomunión del Papa León. “Voy a seguir viniendo aquí. Los herejes son los otros”, aseveró.

Aseveró que la Fraternidad San Pío X no infringe las normas católicas, y que sí lo hace el ala modernista de la Iglesia. Se quejó de sacerdotes que bendicen uniones homosexuales, que dan la comunión a personas divorciadas y que tratan el catolicismo como si estuviera al mismo nivel que el judaísmo o el budismo. Lamentó de que algunos “sermones suenen como charlas TED” y de que en la misa “ponen música con unas guitarritas y cosas así”.

“Hoy en día la Iglesia recibe a todo el mundo. Podés ser homosexual, podés ser adúltero… podés hacer de todo menos ser tradicionalista”, sentenció. En la misa porteña del Priorato de San Pío X no había guitarras, ni siquiera un piano ni cantos. Se arrodillaban más que en una misa normal, se golpeaban más el pecho, no había signos de paz y se usaba mucho más el latín.

“Rezamos por el Papa. ¿Cómo podés llamar cismática a una congregación que reza por el Papa?”, apuntó Berlanga.

Rebeldía suiza

En la pequeña aldea suiza de Écône, el fundador de la fraternidad, el arzobispo Marcel Lefebvre (excomulgado por Juan Pablo II en 1988), supervisó la construcción de su primer seminario en 1970. Allí se celebró una ceremonia el pasado miércoles. Los nuevos líderes de la fraternidad desafiaron al Papa León al consagrar a cuatro obispos en contra de su voluntad, un acto que reunió a unas 17.000 personas, según estimaron.

Un día después, el Vaticano declaró que la fraternidad estaba en cisma con la Iglesia y emitió un decreto de excomunión contra sus obispos —seis en total, tras la ceremonia del miércoles— así como contra sus sacerdotes, lo que les prohíbe oficiar matrimonios y escuchar confesiones, que se considerarían inválidas. Al resto del clero y a los fieles laicos se les advirtió de que se arriesgaban a la excomunión si continuaban siguiendo las enseñanzas de la fraternidad, y se les recomendó volver al seno de la Iglesia católica.

Pero la fraternidad de Écône ignoró la sanción y las advertencias del Vaticano.

El superior general de la fraternidad, el reverendo Davide Pagliarani, describió la decisión de “objetivamente injusta e inválida”, mientras uno de los nuevos prelados, el obispo Marc Hanappier, bendecía a los fieles que se arrodillaban a sus pies y los niños esperaban para besar el anillo de su mano derecha.

La fraternidad solamente tiene unos 1.500 miembros oficiales, la mitad de los cuales son sacerdotes, pero sus responsables dicen que tienen entre 300.000 y 600.000 seguidores laicos en todo el mundo.

Noticias relacionadas
La llegada de vehículos importados amplió la oferta de autos automáticos.

Ranking 0 km: los 10 autos automáticos más baratos de Argentina

¿Tiene sentido saber la medida del pene? Para la sexología es apenas un detalle en el campo del bienestar sexual 

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

La Casa de Tucumán fue el lugar donde se firmó el Acta de la Independencia el 9 de julio de 1816.

¿Qué pasa con el feriado del jueves 9 de julio y cómo se trabaja el viernes 10?

Pami brinda vacunación gratuita a sus afiliados

Ola polar y gripe: cómo solicitar gratis la vacuna antigripal en Pami

Ver comentarios

Las más leídas

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

Lo último

Bélgica derrotó a Estados Unidos y el Mundial se quedó sin anfitriones en carrera

Bélgica derrotó a Estados Unidos y el Mundial se quedó sin anfitriones en carrera

El tiempo en Rosario: un martes con pocas nubes y un poco menos de frío

El tiempo en Rosario: un martes con pocas nubes y un poco menos de frío

Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

La referente de Soplo de Dios habló del freno a sus encuentros en Rosario y aseguró que su organización no recibe fondos
Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero
Rescatistas santafesinos ya trabajan en Venezuela: cómo fue el primer operativo
La Región

Rescatistas santafesinos ya trabajan en Venezuela: cómo fue el primer operativo

Desaparecidos y asesinados: se enciende una alarma en el Gran Rosario

Por Martín Stoianovich
Policiales

Desaparecidos y asesinados: se enciende una alarma en el Gran Rosario

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

Triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control
La Ciudad

Triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores
Policiales

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo

Ovación
Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Por Juan Iturrez
Ovacion

Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Erling Haaland, un vikingo nacido en Inglaterra con una dieta sorprendente

Erling Haaland, un vikingo nacido en Inglaterra con una dieta sorprendente

La primera vergüenza de un Mundial con todo bajo control hasta que el control dio la cara

La primera vergüenza de un Mundial con todo bajo control hasta que el control dio la cara

Policiales
Apartaron a dos policías por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito
Policiales

Apartaron a dos policías por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores

Desaparecidos y asesinados: se enciende una alarma en el Gran Rosario

Desaparecidos y asesinados: se enciende una alarma en el Gran Rosario

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes con pocas nubes y un poco menos de frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con pocas nubes y un poco menos de frío

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

Venezuela: la colecta en Rosario reunió 3 toneladas de medicamentos e insumos

Venezuela: la colecta en Rosario reunió 3 toneladas de medicamentos e insumos

Limpieza de canales y desagües: los barrios de Rosario donde avanzan las obras preventivas por El Niño

Limpieza de canales y desagües: los barrios de Rosario donde avanzan las obras preventivas por El Niño

Muerte de Gastón Montenegro: enterrado y con señales de violencia
Policiales

Muerte de Gastón Montenegro: enterrado y con señales de violencia

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?
La Ciudad

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Ola de frío: refuerzan la asistencia a personas en situación de calle
La Ciudad

Ola de frío: refuerzan la asistencia a personas en situación de calle

Venezuela: brigadistas de Santa Fe comenzaron sus tareas en La Guaira
La Región

Venezuela: brigadistas de Santa Fe comenzaron sus tareas en La Guaira

Fiesta para ver Argentina-Egipto en el Fontanarrosa: pantalla gigante y figuritas
La Ciudad

Fiesta para ver Argentina-Egipto en el Fontanarrosa: pantalla gigante y figuritas

Santa Fe lanza el certificado médico digital para evitar falsificaciones
La Ciudad

Santa Fe lanza el certificado médico digital para evitar falsificaciones

Un nene de 2 años resultó herido en una balacera en barrio Tablada
Policiales

Un nene de 2 años resultó herido en una balacera en barrio Tablada

Disparos al aire en un presunto intento de robo a un club de barrio Las Flores
Policiales

Disparos al aire en un presunto intento de robo a un club de barrio Las Flores

De Rosario al mundo: la huella global de los graduados de la UNR
La Ciudad

De Rosario al mundo: la huella global de los graduados de la UNR

El gurú rosarino del blue ve al dólar en $1.550: El colchón no es negocio
Economía

El "gurú" rosarino del blue ve al dólar en $1.550: "El colchón no es negocio"

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000
Información General

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

¿Cuál es la forma más barata y simple de calentar una casa sin gas en invierno?
Información General

¿Cuál es la forma más barata y simple de calentar una casa sin gas en invierno?

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo
Zoom

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados