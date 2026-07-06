Elena Roger: "Me bocharon en el Colón" y el giro que la llevó a triunfar en el mundo La destacada actriz y cantante dialogó en "Lo Resolví Pensando", el ciclo conducido por Guido Záffora 6 de julio 2026 · 22:23hs

Con tres décadas de trayectoria, Elena Roger conversó con Guido Záffora en el programa "Lo Resolví Pensando" sobre sus inicios, su consolidación en los musicales y los desafíos de interpretar personajes icónicos. La artista recordó sus primeros pasos, cuando daba clases de danzas a los 17 años y soñaba con ser maestra de música tras una audición fallida en el Teatro Colón. "Yo daba clases de danzas cuando tenía 17, 18 años", señaló, antes de encontrar su vocación en el teatro musical.

Su ingreso al mundo de la comedia musical se dio con Pepe Cibrián, debutando en el Luna Park en 1995, un escenario que luego, al interpretar a Evita, cobraría un significado especial al ser el lugar donde Eva Perón y Juan Domingo Perón se conocieron. Un punto de inflexión fue la audición para "El Jorobado de París", que le permitió ver que podía "ser parte de un ensamble, de un elenco en una comedia musical". La artista también abordó cómo ha abrazado su estatura y rasgos físicos, afirmando: "Adoré ser petiza toda mi vida, me parecía que era algo particular". En su hogar, la música y el arte eran pilares, influenciados por su abuela italiana Amalia y un tío pintor y payaso.

Más recientemente, Roger se sumergió en el musical "Invasiones (Bombardeo en Buenos Aires)", una obra que utiliza la música de Charly García para narrar un momento crucial de la historia argentina. La propia presencia de Charly García en el público y su posterior aprobación fue un momento de gran emoción para todo el elenco. "Nos llenó de emoción. Todo el elenco llorábamos, llorábamos como niños", sostuvo la actriz sobre la reacción del músico. La obra, ambientada en las invasiones inglesas, busca resignificar la historia y el nacimiento del patriotismo, logrando que el público se sienta reconectado con el patriotismo.

De Broadway a la maternidad en escena La experiencia de interpretar a Evita en Londres y Broadway fue otro hito en su carrera. En Londres, logró darle una "Evita más humana", mientras que en Broadway, con la presencia de Ricky Martin, tuvo que "poner el ego en un lugar" y "dejar que Ricky liderara". Fue durante esta última producción que gestó a su hija Bahía, quien hoy, a sus 12 años, sigue sus pasos en el elenco de "Billy Elliot". "Lloré mucho, obvio. Primero me encanta que vibre en lo que nosotros viváramos", expresó con emoción al ver a su hija en escena. También rememoró su rol en "Piaf", obra que la conectó con su "clown" interno y la llevó a un profundo estudio del francés bajo la dirección de Jamie Lloyd, con quien ya había trabajado como asistente en "Evita" en Londres.

En el ámbito personal, Elena Roger compartió su visión sobre su relación de 16 años con Mariano Torres, a la que define como una "pareja honesta" más que "abierta", basada en la confianza y la comunicación. Su compromiso con el medio ambiente se manifiesta en el proyecto de una casa sustentable en Ushuaia y su propia vivienda en Barracas. En cuanto a su imagen pública, la actriz prefiere la naturalidad: "A mí no me gusta ser esclava del estético", puntualizó. Actualmente, se prepara para una gira nacional con su concierto "Elena Roger, conciertos" que incluye tangos, canciones de Charly García y temas propios, y se presentará el 21 de agosto en el Teatro El Círculo de Rosario. Una de las canciones más significativas en su vida es "Te quiero", de Mario Benedetti y Alberto Favero, que cantó con Nacha Guevara y luego a su madre antes de fallecer.