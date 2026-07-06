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Ola polar y gripe: cómo solicitar gratis la vacuna antigripal en Pami

Los afiliados con impedimentos para movilizarse podrán recibir la vacuna antigripal de Pami en sus propios domicilios. Cómo es el trámite

6 de julio 2026 · 10:22hs
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Pami brinda vacunación gratuita a sus afiliados

Pami brinda vacunación gratuita a sus afiliados

Una ola de frío se volvió a apoderar de la ciudad. En este marco, la campaña de vacunación antigripal del Programa de Atención Médica Integral (Pami) se torna más necesaria y solicitada.

Pami habilitó más de mil farmacias para que sus afiliados se vacunen. Además, mantiene la posibilidad llevar el trámite a domicilio, alcanzado a aquellos jubilados con dificultades para movilizarse.

La vacunación a domicilio consiste en la inmunización de personas afiliadas de forma gratuita directamente en su lugar de residencia. Está dirigida a afiliados que no puedan trasladarse, personas afiliadas residentes en Instituciones cerradas (residencias de larga estadía, centros para personas con discapacidad, centros de salud mental) y personas afiliadas en tratamiento en centros de diálisis.

El servicio es el mismo que se lleva a cabo en las farmacias, pero en este caso los jubilados no tienen la necesidad de salir de sus domicilios para recibir la vacuna. De esta manera, Pami busca que todos sus afiliados gocen del servicio gratuito sin importar sus condiciones de movilidad.

Las vacunas antigripales de Pami se convierten en grandes aliadas para los jubilados en esta época del año ya que los meses fríos constituyen el período más delicado para las enfermedades. Esto se debe a una combinación de factores que debilitan el sistema inmunológico y favorecen la propagación del virus.

>>Leer más: Volvió el frío: ¿cuáles son los virus que están circulando en Rosario?

Cómo realizar el trámite para gestionar la vacunación a domicilio

En la nueva campaña de vacunación antigripal, Pami informó que los afiliados no necesitan turno previo. Las personas mayores de 65 años, solo deben acercarse a cualquiera de las farmacias que forman parte de la red de Pami con la documentación correspondiente.

Por otro lado, las personas menores de 65 años deberán acreditar su condición mediante una orden médica en la que se de cuenta de su diagnóstico.

Cómo recibir la vacunación en un domicilio

Cabe remarcar que Pami brinda vacunación a domicilio, para todos aquellos afiliados que no puedan trasladarse. Para recibir la vacunación en el domicilio, deberán comunicarse con la línea 138.

La solicitud la puede realizar la persona afiliada, familiar o allegado. Pero en todo caso se debe contar con los datos del afiliado.

>>Leer más: Vacuna antigripal de Pami: todo lo que hay que saber antes de vacunarse

Documentación para realizar el trámite

Para llevar adelante el trámite es necesario contar con la siguiente documentación:

  • Documento Nacional de Identidad.
  • Credencial de afiliación.
  • Menor de 65 años con orden médica que acredite su condición de riesgo.

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