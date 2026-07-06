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La primera vergüenza de un Mundial con todo bajo control hasta que el control dio la cara

La presencia de Folarin Balogun en el partido de cuartos fue el descaro más grande del siglo, casi de otra época, y una flagrante contradicción

6 de julio 2026 · 21:44hs
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La estrella de Estados Unidos Folarin Balogun pisa al defensor bosnio. El juez no lo vio

La estrella de Estados Unidos Folarin Balogun pisa al defensor bosnio. El juez no lo vio, el VAR si y fue una roja de manual. No fue suspendido. La FIFA rompió todos los manuales a pedir de Trump.

Mauricio Pochettino justificó lo injustificable. A Donald Trump no se le movió un pelo, acostumbrado a pasar por encima de todo y de todos. Uno apenas es un peón de este negocio fabuloso que es el Mundial de fútbol, sobre todo este en Norteamérica. El otro pesa muchísimo más, también ahora en el fútbol se podría decir, ya que decide por la vida de las personas en múltiples lugares del planeta solo para proteger los intereses de su imperio. Pero ambos defienden a Estados Unidos y no dudaron en avalar la vergüenza más grande de los últimos mundiales.

Ya pasó en Qatar, pero se consolidó notablemente en este Mundial. La tecnología manda por sobre las decisiones humanas. Todo el mundo se rinde a ella, casi sin chistar. Y eso pasó en el segundo tiempo del partido que el local Estados Unidos le ganaba 1 a 0 a Bosnia por los 16avos de final.

El juez brasileño Raphael Claus no vio el pisotón de expulsión que la estrella Folarin Balogun le dio a Muharemovic, pero sí el encargado del VAR, el venezolano Juan Soto. La revisión no dejó dudas sobre los tapones clavados en el tendón de Aquiles del defensor rival, que le hizo doblar el tobillo derecho.

Pero Pochettino solo dijo que se reparó una injusticia y que el 99,9 por ciento (¿?) vio que así era, repitiendo el escandaloso mensaje de Trump primero y la ratificación después, donde aseguró él mismo que pidió a la Fifa la revisión, que derivó en la insólita decisión de prorrogarle la pena para que no la cumpla ante Bélgica. Donde Folarin Balogun fue titular a la fecha siguiente de recibir tarjeta roja.

>>Leer más: Infantino reconoció el llamado de Trump antes de la decisión que favoreció a Estados Unidos

Y qué dijo la Fifa del caso Folarin Balogun

¿Y el presidente de la Fifa, Gianni Infantino? Solo dijo que los organismos disciplinarios son independientes. De no creer.

Que los Mundiales muchas veces estuvieron atravesados por intereses políticos no hay ninguna duda. Se puede recordar al de la Italia fascista de Mussolini en 1934 y no hace falta ir muy lejos, si se recuerda como la Junta Militar aprovechó el del 78 en Argentina para desviar la atención de sus crímenes.

O en el 66, cuando se designaron a dedo los árbitros de cuartos de final: un alemán dirigió Argentina-Inglaterra y un inglés Alemania-Uruguay, y fueron un escándalo ambos partidos. Pero, claro, de otra época, donde todo se decidía entre bambalinas.

La gran contradicción es que el fútbol mundial se rindió a la tecnología y, porque al poderoso no le conviene, ahora no sirve. ¿El rey Carlos III de Inglaterra hará lo mismo por Jarell Quansah, expulsado de igual forma, vía VAR, por una pierna que solo se le fue ante Jesús Gallardo? Debería intentarlo, ahora que Trump lo hizo posible. Ahora que el verdadero rostro del control dio la cara.

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