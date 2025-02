La Anmat prohibió la venta de marcas de maquillaje y protectores solares por ser un peligro para la salud

La administración publicó en su página oficial la lista de productos cosméticos que no cumplen con los requisitos establecidos para ser considerados legales. Esta acción busca salvaguardar la salud pública y garantizar que los consumidores no se expongan a productos ilegales o riesgosos para la salud .

Los motivos de su prohibición se deben a que las condiciones sanitarias de la elaboración de los productos no ha sido posible de comprobar. Además, se corroboró que sus ingredientes no están permitidos y no ingresaron al país a través de un importador habilitado o autorizado.