Anmat prohibió un equipo de depilación definitiva por ser un producto falsificado

El organismo nacional ordenó la prohibición del uso y comercialización del artículo por considerarlo un "riesgo para la salud"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la publicación en plataformas de venta de un equipo de depilación laser de una reconocida marca por tratarse de un producto falsificado.

Se trata del producto "SOPRANO TITANIUM – ALMA – SN MNLTEMS12212202-01" . Se trata de un equipo de depilación láser clasificado como producto médico con clase de riesgo III, remarcaron desde el organismo.

Lo importante es que desde Anmat verificaron que se trataba de un "producto ilegítimo falsificado". De esta manera, el organismo nacional ordenó que los centros de estética dejen de usar este tipo de equipo por considerarla un peligro para la salud, tanto para los pacientes que pudieran estar expuestos, como para el personal que lo manipula.

Los motivos de Anmat para prohibir un equipo de depilación definitiva

Según expresó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la decisión de prohibir la comercialización y uso de la máquina de depilación definitiva "Soprano Titanium - Alma" fue tomada luego de una inspección en un centro de estética.

Durante la inspección, se verificó que el producto en cuestión "no posee datos de fabricante, de importador ni de autorizaciones sanitarias". Desde Anmat expresaron que el centro inspeccionado tampoco pudo aportar datos de su procedencia, por lo que no es posible garantizar su seguridad y eficacia.

El Departamento de Control de Mercado de ANMAT se hizo presente en la sede de la firma “Sirex Médica SA”, la cual figura como titular del producto. A partir de allí, pudo constatar que se trata de un producto ilegítimo falsificado que no fue importado ni distribuido por la dicha empresa, y que presenta varias diferencias materiales con el producto original. Cabe aclarar también que la serie que figura en el equipo exhibido "MNLTEMS12212202-01" no corresponde a ningún código serial.

Finalmente, Anmat ordenó la prohibición del producto debido a que implica un "riesgo para la salud, tanto para los pacientes que pudieran ser expuestos, como también para el personal que lo manipula".