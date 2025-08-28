La Capital | Información General | Conicet

El Conicet ahora va tras los dinosaurios: habrá tres semanas de streaming desde Río Negro

En octubre, paleontólogos del LACEV mostrarán en streaming cómo se buscan, extraen y estudian fósiles que luego llegan al Museo Argentino de Ciencias Naturales

28 de agosto 2025 · 13:45hs
Durante tres semanas

Durante tres semanas, el Conicet transmitirá en vivo desde Río Negro el trabajo de paleontólogos en la búsqueda de fósiles de dinosaurios.

Después del furor que generó la exploración en vivo del fondo del mar argentino, el Conicet redobla la apuesta con un nuevo streaming científico: en octubre, transmitirá durante tres semanas consecutivas la campaña de paleontología que se desarrollará en Río Negro.

La experiencia estará a cargo de especialistas del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), que mostrarán en tiempo real cómo se realiza el trabajo de campo: desde la búsqueda y detección de fósiles, la identificación de restos y la explicación de cada hallazgo, hasta la logística cotidiana de una expedición en la Patagonia.

“Queremos compartir parte de nuestro día a día en campaña, explicar lo que vayamos encontrando y mostrar cómo los fósiles viajan después hasta el Museo Argentino de Ciencias Naturales para ser estudiados”, adelantaron los investigadores en redes sociales.

La transmisión se convertirá en una oportunidad única para asomarse al mundo de la paleontología, conocer de cerca los desafíos del terreno y descubrir cómo se reconstruye la historia de los dinosaurios en la Argentina.

Tres semanas de streaming del Conicet

Con el antecedente de la expedición submarina, se espera que el streaming de los dinosaurios despierte el mismo entusiasmo y convoque a miles de seguidores interesados en la ciencia, la naturaleza y la historia de la vida en el planeta.

Argentina, tierra de dinosaurios

La Argentina es uno de los países más reconocidos a nivel mundial en materia de descubrimientos paleontológicos. En la Patagonia se hallaron algunos de los dinosaurios más grandes que existieron, como el Patagotitan mayorum, considerado el animal terrestre más colosal conocido hasta ahora.

También en Neuquén, Chubut y Río Negro se encontraron especies emblemáticas como el Argentinosaurus, el Giganotosaurus y el Carnotaurus, que se volvieron íconos de la paleontología mundial.

En los últimos años, nuevas investigaciones sumaron fósiles de especies más pequeñas y aves prehistóricas, lo que refuerza la idea de que el territorio argentino fue un escenario clave en la evolución de los dinosaurios durante el período Cretácico.

Este contexto convierte al próximo streaming del Conicet en Río Negro en una ventana única para que el público pueda seguir en vivo el trabajo de los equipos científicos en una región que marcó la historia de la paleontología mundial.

Noticias relacionadas
Desde cualquier dispositivo móvil es posible acceder a la Historia Laboral de Anses

Ansés recomienda revisar el historial de aportes: cómo hacerlo

¿Qué pasa con los feriados en 2025? El gobierno definió un cambio.

El gobierno dispuso un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

Los ganadores del Quini 6 se llevaron más de $125 millones el miércoles

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

el gobierno definio un cambio para feriados que caigan sabado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Ver comentarios

Las más leídas

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Lo último

Sarmiento necesita ganar: cómo llega el rival de Central al partido del sábado

Sarmiento necesita ganar: cómo llega el rival de Central al partido del sábado

Diego Spagnuolo, tras los audios: tiene miedo de vida y evalúa convertirse en arrepentido

Diego Spagnuolo, tras los audios: "tiene miedo de vida" y evalúa convertirse en arrepentido

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: ¿No lo habrán elegido los de River?

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: "¿No lo habrán elegido los de River?"

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Los eventos relacionados a la ciclogénesis tendrán preponderancia en esta temporada que se avecina. Una experta explica lo que vendrá

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Por Matías Petisce
Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

Diego Spagnuolo, tras los audios: tiene miedo de vida y evalúa convertirse en arrepentido
Política

Diego Spagnuolo, tras los audios: "tiene miedo de vida" y evalúa convertirse en arrepentido

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Germán Martínez dice que mientras la gente hace un gran esfuerzo en el gobierno de Milei están choreando
Política

Germán Martínez dice que mientras la gente hace "un gran esfuerzo" en el gobierno de Milei "están choreando"

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Un jugador de Central y otro de Newells están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Un jugador de Central y otro de Newell's están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Ovación
Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: ¿No lo habrán elegido los de River?

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: "¿No lo habrán elegido los de River?"

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: ¿No lo habrán elegido los de River?

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: "¿No lo habrán elegido los de River?"

Lionel Messi irá por otro título y enfrente tendrá a un argentino que hizo uno de los mejores goles del año

Lionel Messi irá por otro título y enfrente tendrá a un argentino que hizo uno de los mejores goles del año

Murió un jugador de rugby: había pedido que investigaran los efectos de los golpes en su cerebro

Murió un jugador de rugby: había pedido que investigaran los efectos de los golpes en su cerebro

Policiales
Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

La Ciudad
XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones
Información general

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Ovación

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %
Economía

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento
Economía

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa
Información general

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos