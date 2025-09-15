La Capital | Información General | Italia

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

El hombre, de 70 años, sufrió algunas fracturas pero se recupera en un hospital de Milán

15 de septiembre 2025 · 22:54hs
Una anciana murió en la ciudad italiana de Milán al ser aplastada por un vecino que se lanzó desde el balcón de su casa para suicidarse. El hombre, de 70 años, cayó desde unos 20 metros de alto y finalmente sobrevivió.

Según indicaron medios locales, el hombre de 70 años se encuentra hospitalizado aunque su vida no corre peligro. Fue acusado de homicidio involuntario después de que en la noche de este domingo se arrojó desde el cuarto piso del edificio en el que vive y cayó sobre Francesca Manno, su vecina de 83 años, quien murió poco después.

Algunos vecinos contaron que la mujer había salido a tirar la basura cuando sufrió el impacto. Los servicios de emergencia intervinieron inmediatamente, pero todos los esfuerzos por reanimarla resultaron infructuosos.

La Policía indicó que el hombre, que se encuentra en libertad pero bajo investigación, estuvo consciente y alerta en todo momento. Aunque sufrió varias fracturas en la caída, sobre todo en las extremidades inferiores, aseguraron que su vida no corre peligro.

Los carabineros llegaron al lugar alertados por los vecinos y se encontraron con una confusa escena. En un principio pensaron que se trataba de una pareja que había intentado suicidarse, pero luego se verificó que no existía ninguna relación sentimental entre ambos.

