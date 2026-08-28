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Cuál es la mejor forma de cocinar huevos según la ciencia

El huevo es uno de los alimentos más completos. Cuáles son sus ventajas y de qué forma se pueden aprovechar al máximo

28 de agosto 2026 · 13:03hs
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Los huevos se han incorporado a las dietas en múltiples formatos y recetas

Los huevos se han incorporado a las dietas en múltiples formatos y recetas

El huevo no es solamente uno de los alimentos más completos y beneficiosos para la salud, sino que además, por suerte, es uno de los preferidos. A lo largo del tiempo, se fueron inventando distintas formas de cocinarlo e incluirlo en distintas comidas y recetas, y si bien la variedad es buena, es importante saber que existen formas específicas de cocinar los huevos que permiten aprovechar al máximo sus nutrientes.

Por su alto valor nutricional, es esencial que las dietas contengan en alguna medida una porción de huevos. Este alimento, según explica el Instituto de Estudios del Huevo, contiene todas las vitaminas que el hombre necesita, salvo la vitamina C, en proporciones relevantes. Asimismo, la riqueza proteica del huevo es alta y sus proteínas tienen gran calidad nutritiva.

Pero aunque todas las formas de incluir el huevo a la dieta son válidas, la forma de cocción que se le dé a este alimento puede influir en las propiedades aportadas. Por eso, es importante que al menos una de las veces que se consuma sea en el formato que mejor respeta su composición.

>>Leer más: El truco para saber si un huevo está fresco

Cuál es la mejor forma de cocinar el huevo

El huevo puede estar casi donde sea. Puede aparecer en ensaladas y acompañamientos de almuerzos y cenas tanto como en desayunos y meriendas en el lugar de estrella. Pero más allá del momento del día en el que se desee incorporarlo, la importancia está en su modo de cocción.

La mejor forma de cocinar el huevo es hirviéndolo en agua. Esto se debe a que al exponerse a la alta temperatura del agua y al no romperse su cáscara, las proteínas se coagulan sin desnaturalizarse.

Asimismo, cuando se opta por otro tipo de cocción, se puede optimizar su valor nutricional. Por ejemplo cuando se desea cocinarlo frito o revuelto, es valioso que en lugar de utilizar cualquier aceite en cantidades, se opte por un aceite de oliva o aceite vegetal. Estos son de mayor calidad por ende, al elegirlos, se reduce la cantidad de calorías vacía que se agregan al alimento.

>>Leer más: Cómo hacer los mejores huevos revueltos

Qué beneficios tiene el huevo

El Instituto de Estudio del Huevo, una asociación sin ánimo de lucro creada en España hace treinta años, explica que los beneficios de este alimento son varios. En principio, hay que tener en cuenta que el huevo tiene alto contenido en agua y una proporción mínima de hidratos de carbono. Es un alimento proteico y además sus proteínas tienen una gran calidad nutritiva.

El huevo destaca por su proporción entre los ácidos grasos saturados e insaturados, nutricionalmente recomendable. De hecho, es uno de los alimentos de origen animal con mejor composición grasa.

Al mismo tiempo, el huevo es la mejor fuente dietética de colina. La colina es un nutriente esencial soluble en agua que en el caso del huevo se encuentra en su yema. La colina es importante para la formación y el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso y previene el deterioro cognitivo ligado al envejecimiento. Además, por ejemplo, las mujeres gestantes y en lactación necesitan un aporte suficiente de colina para el desarrollo del bebé.

El huevo no solo contiene todas las vitaminas que el hombre necesita (excepto la vitamina c) sino que además contiene minerales de gran interés para la salud. Los más importantes son el fósforo, el zinc, el hierro y el yodo. Además es rico en Selenio, un importante oligoelemento que en el huevo se presenta en forma muy biodisponible y tiene funciones antioxidantes.

>>Leer más: Cinco alimentos con más proteína que los huevos

Cómo incluir el huevo en la dieta diaria

Afortunadamente, las formas de incluir el huevo en la dieta son numerosas, por lo que cada persona podrá encontrar su favorita e incluso variarlas para no aburrirse. Lo ideal sería que en alguna de sus ingestas el modo de cocción sea el hervido para aprovechar al máximo sus beneficios.

En desayunos y meriendas normalmente el huevo aparece frito o revuelto sobre tostadas. Una gran forma de potenciar los beneficios nutritivos en este caso es combinarlo con palta, una dupla de alimentos muy de moda tan rica como provechosa.

Para un almuerzo rápido (o por qué no merienda) un gran aliado es el omelette. Este se puede rellenar con queso, jamón, verduras y todo lo que se desee y se encuentre en la heladera.

En woks de verduras o sopas y guisos más al estilo oriental también es posible encontrar huevos y darle más sabor a la preparación. Asimismo, en las ensaladas es una gran incorporación.

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