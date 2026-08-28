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WhatsApp: tres funciones para aumentar la seguridad de tu cuenta

A partir de diversas funciones los usuarios pueden mejorar la privacidad de sus chats y de la aplicación en general. El paso a paso en esta nota

28 de agosto 2026 · 09:04hs
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Los usuarios pueden proteger sus conversaciones en WhatsApp a través de simples funciones

Los usuarios pueden proteger sus conversaciones en WhatsApp a través de simples funciones

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a la hora de comunicarse por teléfono. Es por esto que la preocupación alrededor de la privacidad no es menor ya que la mayoría de los contactos virtuales se efectúan por este canal. Afortunadamente, la app permite configurar ciertas funciones para proteger los datos y su activación es mucho más fácil de lo que parece.

En WhatsApp se envían mensajes de todo tipo, algunos con información delicada y datos personales. Es por esto que resguardar la información se torna una tarea imprescindible. Tomando ciertas medidas de seguridad, los usuarios pueden quedarse tranquilos de que sus mensajes se encuentran protegidos.

>>Leer más: Cómo llamar por WhatsApp desde la computadora

Tres funciones para resguardar los datos en WhatsApp

Estas funciones pueden combinarse o priorizarse en función de la necesidad de cada usuario.

1- Reconocimiento biométrico o contraseña en la aplicación

La primera forma de mantener el WhatsApp seguro es disponiendo una contraseña para la aplicación. De esta manera, si alguien por cualquier motivo utiliza el celular de otra persona no podrá ingresar en la aplicación si no responde al reconocimiento facial ni sabe la contraseña de la misma, que es distinta a la contraseña del celular.

Cómo activar el reconocimiento facial o contraseña para WhatsApp:

  • 1- Abrir WhatsApp y dirigirse al apartado de “Ajustes”. En celulares Android es preciso seleccionar los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para llegar a los ajustes, mientras que en Apple se muestra un dibujo de engranaje en la parte inferior derecha.
  • 2- Dentro de la sección de ajustes, seleccionar “Privacidad”.
  • 3- Deslizando la pantalla hacia abajo, se mostrará la opción “Bloqueo de aplicación”, hacer click.
  • 4- Se mostrará la opción “Requerir Face ID” o “Desbloqueo con datos biométricos”. Al hacer click sobre ella se activará. Así, cada vez que se quiera ingresar en la aplicación se deberá demostrar que se es el propietario del teléfono a partir del escaneo del rostro o la introducción de la contraseña de respaldo.

2- Privacidad avanzada en el chat

Esta función es ideal para la seguridad del contenido de los chats. Al activarla, se evita que la otra persona pueda guardar el contenido enviado en el chat o pueda exportarlo.

Cómo activar la privacidad avanzada del chat

  • 1- Ingresar al chat que se desea proteger.
  • 2- Hacer click sobre el usuario, es decir, sobre la parte superior en la que se lee su nombre.
  • 3- Dentro de las opciones, deslizar hacia abajo hasta encontrar la opción “Privacidad avanzada del chat” y seleccionarla.
  • 4- Activar el botón de “Privacidad avanzada del chat”

>>Leer más: Qué hacer si no podés enviar ni recibir mensajes en WhatsApp

3- Ocultar y restringir chats

Esta función permite esconder los chats para que no se muestren en la pantalla principal ni en una carpeta. Configurando la restricción de chats, los mensajes quedan encriptados y solo se puede acceder a ellos a través de códigos.

Cómo restringir los chats y mantenerlos ocultos

  • 1- Mantener apretado el chat que se desea ocultar.
  • 2- Con el chat seleccionado ir a los tres puntos de ajustes y allí clickear la opción “Restringir chat”
  • 3- Escribir el pin o utilizar el reconocimiento biométrico que se pide para avanzar. Al hacerlo el chat quedará restringido y guardado en una carpeta en la parte superior de los chats.
  • 4- De esta manera el chat ya no se mostrará a menos de que se abra la carpeta de restringidos. Pero si se quiere ocultarlo aún mejor, se puede seguir configurando la restricción.
  • 5- Entrar a la carpeta de chats restringidos con la clave, huella o rostro. Allí dentro seleccionar los tres puntos de ajustes.
  • 6- Elegir la opción “Ocultar chats restringidos”. Así, se abrirá la opción “Crear código secreto”.
  • 7- Definir un código para identificar el chat y clickear “siguiente”.
  • 8- Al regresar a la pantalla principal ya no se mostrará la carpeta de chats restringidos. Para encontrarlo es preciso escribir el código que se le asignó en el buscador y solo de esta manera aparecerá la carpeta de restringidos y se podrá acceder al chat.

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