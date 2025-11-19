La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

La máxima podría llegar a 31º y ya el viernes desde la tarde estaría nublado y con un marcado descenso de la temperatura

19 de noviembre 2025 · 23:17hs
El tiempo en Rosario: jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 31º y activó un alerta amarillo para la tarde y la noche por posibles tormentas fuertes, ráfagas de viento que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del este cambiando al noreste, un registro de 16º y cielo algo nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 17º. Para la tarde se espera una máxima de 31º, con alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. A la noche continúa el alerta amarillo, con una marca de 17º y entre 70 y 100 por ciento de posibilidades de tormentas fuertes.

El viernes arrancaría con fuertes ráfagas de viento, posibles chaparrones en la madrugada y algunas chances de lloviznas en la mañana, y desde la tarde el cielo estaría mayormente nublado. La temperatura mostraría un importante descenso: 22º de máxima y 14º de mínima.

El sábado comenzaría un repunte en las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado cambiando a algo nublado, y registros entre 26º y 13º.

Para el domingo anticipan una jornada algo nublada, con 28º de máxima y 15º de mínima.

El lunes las marcas seguirían en alza, con una máxima de 30º y una mínima de 15º.

Para el martes anuncian cielo algo nublado, 31º de máxima y 15º de mínima.

