La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

La jugada del próximo miércoles nuevamente tendrá un acumulado que es récord histórico, con $11.700.000.000 en juego

16 de noviembre 2025 · 21:42hs
Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale

La jugada 3.322 del Quini 6, sorteada este domingo 16 de noviembre, dejó vacantes los premios principales de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, mientras que el Siempre Sale tuvo 17 ganadores, cuatro de ellos de la provincia de Santa Fe, y a cada uno le corresponderán algo más de veinte millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará este miércoles 19, a las 21.15, y nuevamente tendrá un pozo acumulado histórico, con $11.700.000.000 en juego.

►Tradicional

Números sorteados: 03 - 14 - 17 - 21 - 39 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.263.379.982

Con cinco aciertos: 75 ganadores, que recibirán $509.110

Con cuatro aciertos: 2.820 ganadores, que recibirán $4.062

►La Segunda

Números sorteados: 00 - 01 - 12 - 22 - 29 - 44

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.656.204.425

Con cinco aciertos: 17 ganadores, que recibirán $2.246.077

Con cuatro aciertos: 1.227 ganadores, que recibirán $9.335

►Revancha

Números sorteados: 02 - 07 - 10 - 20 - 22 - 26

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $6.567.924.960

►Siempre Sale

Números sorteados: 05 - 19 - 20 - 24 - 26 - 43

Con cinco aciertos: 17 ganadores, que recibirán $20.147.344

►Pozo extra

2.145 ganadores, que recibirán $60.606

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
otra vez quedo vacante el quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo records

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

La agencia 64 de El Bolsón, donde se vendió la boleta ganadora. Un Quini 6 histórico era lo único que me faltaba, contó Cecilia, la dueña del local.

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Por primer avez en la historia, el pozo acumulado superó la barrera de los $10.000 millones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Lo último

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

En vivo: Newells cierra un año para el olvido en busca de un triunfo ante Racing en el Coloso

En vivo: Newell's cierra un año para el olvido en busca de un triunfo ante Racing en el Coloso

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Cayó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires con 956 kilos de cocaína que habían sido transportados en avionetas
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
En vivo: Newells cierra un año para el olvido en busca de un triunfo ante Racing en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's cierra un año para el olvido en busca de un triunfo ante Racing en el Coloso

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Economía

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Un cierre que convirtió la visita a Independiente en una mala noche para Central

Un cierre que convirtió la visita a Independiente en una mala noche para Central

Ovación
Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país
Ovación

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

TC Pista: Marcos Dianda, con el equipo de Acebal, ganó en Toay y va por el título con 17 años

TC Pista: Marcos Dianda, con el equipo de Acebal, ganó en Toay y va por el título con 17 años

Messi competirá con una megaestrella por el récord de presencias en Mundiales

Messi competirá con una megaestrella por el récord de presencias en Mundiales

Policiales
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

La Ciudad
Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Plan Divino: un homenaje único a Fito y Charly, con artistas locales e invitados

Por Morena Pardo
Zoom

Plan Divino: un homenaje único a Fito y Charly, con artistas locales e invitados

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro y terminó detenido
Policiales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro y terminó detenido

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital
La Ciudad

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un gran incendio
Información General

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un gran incendio

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos
La Ciudad

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot
La Ciudad

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una mancha en el Ludueña
La Ciudad

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una mancha en el Ludueña

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas
policiales

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas